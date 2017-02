Oportunidade: PAT oferece vagas de emprego na região

Mariana Biork:-

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), está com vagas de trabalho em aberto nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Votuporanga e região. Ao todo, 15 oportunidades estão em aberto nas cidades de São José do Rio Preto, Catanduva, Santa Fé do Sul, Jales, Votuporanga, Fernandópolis e José Bonifácio.

São José do Rio Preto

Na cidade, as vagas são para Auxiliar de limpeza e Cabeleireiro. As oportunidades não exigem nível de instrução, entretanto, é necessário experiência. Apenas a faixa salarial de Auxiliar de limpeza (R$ 1.007,80) foi informado.

Catanduva

O Posto de Atendimento do município é o que possui mais vagas. São elas: Vendedor interno, Empregado doméstico nos serviços gerais, Eletricista de alta-tensão, Cozinheiro geral, Auxiliar de cozinha e Almoxarife. Todas as oportunidades exigem experiência, o nível de instrução varia de Fundamental a Médio completo. Apenas a faixa salarial de eletricista (R$ 1.657,00) foi informada.

Santa Fé do Sul

O Posto do município possui apenas a vaga para Vendedor pracista em aberto. O nível de instrução é indiferente, entretanto, é necessário ter experiência. A faixa salarial também não foi informada.

Jales

A oportunidade para Atendente de balcão está disponível no município. A vaga exige experiência em Ensino Fundamental completo. A faixa salarial não foi informada.

Votuporanga

O Posto de Atendimento ao Trabalhador da cidade está com apenas uma vaga em aberto para o cargo de Auxiliar de costureira (no acabamento). O nível de instrução é indiferente, mas exige experiência. A faixa salarial é de R$ 1.250,00.

Fernandópolis

O município também possui uma oportunidade em aberto. A vaga para Operador de Caixa exige experiência e Ensino Médio Completo. A faixa salarial não foi informada.

José Bonifácio

O Posto do município possui apenas a vaga para Promotor de vendas. O nível de instrução exigido é Ensino Médio Completo, com experiência. A faixa salarial é de R$ 1.195,00.

PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo de São Paulo, coordenada pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), que concentra serviços gratuitos à população em todas as regiões do Estado.

Os PATs têm por objetivo a busca de alternativas para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, propiciando informações e orientações ao trabalhador na procura por emprego e, aos empregadores, na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos de maneira ágil, minimizando o custo social causado pelo desemprego. Concentram os serviços prestados pela Secretaria, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda.

Nos PATs são oferecidos os serviços de Intermediação de Mão de Obra, Habilitação ao Seguro-Desemprego e Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Nesses locais, as pessoas também podem se inscrever no Programa Estadual de Qualificação Profissional (PEQ) e no Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (PADEF) – também gerenciados pela SERT.

Para ter acesso às vagas, o interessado também pode comparecer ao Posto com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho. Outra opção é acessar ao site www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login, senha e informar os dados solicitados.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Votuporanga está localizado na rua Piauí, nº 3234. O telefone para contato é (17) 3421-4488.