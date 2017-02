Com Anderson Cavalo em campo, CAV busca reabilitação

“Acredito que estou me preparando como eu nunca me preparei”, afirmou o atacante

Com a volta do atacante Anderson Cavalo, o Votuporanguense busca a reabilitação na Série A2 do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, às 16 horas, em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, contra o Sertãozinho, em jogo é válido pela quinta rodada.

Após quatro jogos de fora cumprindo as últimas partidas de suspensão impostas pelo TJD da Federação Paulista de Futebol, o atleta Anderson Cavalo finalmente está livre para voltar a jogar pelo CAV. São 48 jogos com a camisa do Votuporanguense. O time comandado pelo técnico Ito Roque vem de derrota fora de casa para o Juventus.

EXPECTATIVA E TIME

“Estou me preparando como acredito que eu que nunca me preparei”, afirma. Anderson acredita que “o Campeonato Paulista A2 é muito competitivo, difícil, onde não pode dar mole. Tem que sempre pontuar”. Segundo maior artilheiro do Votuporanguense, o time tem muita qualidade.

“O elenco é muito bom e vai evoluir e adquirir maior confiança a cada dia. Acredito que iremos fazer um grande campeonato”, finalizou o atacante votuporanguense.

Sem poder contar com o meia Diogo Marzagão, com três cartão amarelo, entra Elvinho. O provável time deverá ser este: Gatti; Douglas, Marcão, Marcelo Godri e Felipe Gregory; Xaves, Paulo Henrique (Cléber), Elvinho e Paulo Josué; Anderson Cavalo e Nathan (Thiago Miracema). A Radio Líder 830 AM, transmite o duelo direto da Arena Plínio Marin.