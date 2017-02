Piso Fixo de Vigilância em Saúde: Votuporanga está entre os municípios com incentivo

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

O Diário Oficial da União (DOU) de ontem (13) trouxe a publicação da Portaria 409/2017, que autoriza o repasse de recursos financeiros para 596 Municípios do Brasil. A verba é referente ao Piso Fixo de Vigilância em Saúde, a Assistência Financeira Complementar da União para cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias e ao Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE.

Votuporanga está entre os municípios com um número de 58 agentes elegíveis, com incentivo de R$ 2940,60. Quanto à utilização do dinheiro, ela está restrita aos quesitos da portaria. Nos casos em que for verificada a não execução integral do objeto originalmente pactuado e a existência de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Distrital e Municipais não executados, seja parcial ou totalmente, os municípios estarão sujeitos à devolução do dinheiro, acrescido de correção monetária.

O envio desses recursos é efetuado mensalmente por meio de transferência do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos Fundos Municipais e Estaduais de Saúde.

No mês de dezembro, por exemplo, os gestores ainda receberam do ministério recursos adicionais de mesmo valor da AFC e IF, destinados exclusivamente ao pagamento do 13º salário do piso salarial profissional nacional dos agentes de combate a endemias.

O valor do recurso para os agentes é definido de acordo com o monitoramento do mês anterior do quantitativo de agentes constante no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) .

Cabe ressaltar que, para receber recursos ao pagamento do piso salarial dos ACEs, o município precisa cadastrar os agentes no SCNES e cumprir as exigências legais.

Complemento

A Assistência Financeira Complementar (AFC), repassada pela União, corresponde a 95% do valor do piso salarial dos agentes, que atualmente é de R$ 1.014,00. Os recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde, enviados a todos os estados e municípios e destinado ao financiamento das ações de vigilância em saúde, podem, inclusive, ser utilizados para pagamento de pessoal.

Recurso adicional

O recurso da Assistência Financeira Complementar será deduzido até o limite de 50% do montante do Piso Fixo de Vigilância em Saúde do respectivo ente federativo, na medida em que o mesmo realizar o cadastro dos agentes no SCNES.

Além disso, cada um dos mais de 5.500 municípios do País recebe um incentivo financeiro mensal para fortalecimento de políticas voltadas à atuação de agentes de combate a endemias, de 5% sobre o valor do piso salarial por ACE cadastrado no SCNES.