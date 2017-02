“Pobres” coitados,  eram felizes e não sabiam…

Lauro Prado

A classe A é aquela que mais tem visto a renda encolher durante a recessão. Levantamento feito pela Tendências Consultoria mostra que a massa de rendimentos real desse grupo recuou 2,9% em 2016, contra 2% na média geral, 2,1% na classe B, 0,8% na C e 1,4% nas classes D e E. O desempenho é resultado da forma como os brasileiros no topo da pirâmide social estão inseridos no “mercado de trabalho”.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostra que a massa de renda dos empregadores caiu 9,5% em termos reais entre janeiro e setembro de 2016, na comparação com igual intervalo de 2014, contra queda de 3,1% entre os trabalhadores do setor privado e recuo de 0,4% entre os trabalhadores por conta própria, categoria mais precária, em que se encaixam, por exemplo, os “bicos”.

Esse processo, atinge especialmente a parcela de emergentes das classes A e B, brasileiros que ascenderam socialmente no último ciclo de crescimento. “Ele não é o empregado qualificado, que consegue se recolocar ganhando menos. Ele é um comerciante, um empresário“, avalia. Pesquisa do instituto mostra que 51% do topo da pirâmide é formado pelos primeiros membros de suas famílias, que chegaram nessa posição empreendendo.

A fatia mais expressiva de empreendedores faz com que as classes A e B sejam mais propensas a recuar durante as crises, mas é essa mesma característica que as ajuda a tomar a dianteira no processo de retomada.

Olhando pelo lado do consumo, parte da renda mensal do topo da pirâmide é canalizada para os investimentos. Assim, o impacto da retração dos rendimentos sobre o varejo é diferente daquele observado entre os mais pobres. Quanto mais pobre, maior parte da renda fica no supermercado. O impacto negativo no consumo é direto.

Levantamento feito pela Tendências Consultoria com base em dados da Receita Federal – divulgados até 2015 e projeções para 2016 – mostra ainda que, nesses dois anos:

a classe C perdeu 670 mil integrantes,

a classe B, 1,2 milhão – o saldo mais negativo em termos absolutos – e

a classe A, 475 mil, retração de 17,7% sobre 2014, a maior em termos percentuais.

As projeções indicam que essa classe de renda C, que chegou a somar 20,1 milhões de famílias em 2014, contou com apenas 19,5 milhões em 2016, próximo do nível de 2013, 19,1 milhões.

O critério para definição das classes, por sua vez, foi arbitrário, já que não há um oficial, diz o estudo. Na classe A foram incluídas famílias com rendimento mensal superior a R$ 16.263,00, na classe B, entre R$ 5.223 e R$ 16.263, na classe C, entre R$ 2.166,00 e R$ 5.233 e na D e E, até R$ 2.166.

Os brasileiros que ascenderam de classe e viram o padrão de consumo cair com a crise viveram três momentos. Em 2015, havia uma percepção de que as dificuldades eram transitórias. Eles tentaram manter o padrão de consumo.

Em 2016, com o recrudescimento da recessão, foi o período de “aceitar a mudança”. Em 2017, por sua vez, consolida-se um novo perfil de consumo, não apenas com novas marcas. Muitos abriram mão de plano de saúde, da escola particular dos filhos. Essas são decisões de médio e longo prazo.

Um outro lado da crise é que ela pode ensinar o brasileiro a investir mais. Existe uma geração de jovens que já entrou no mercado de trabalho com emprego formal, coisa que os pais não tiveram. Havia uma certa euforia, agora eles percebem que o cenário não é tão estável.

Uma pesquisa feita com integrantes das classes C, D e E mostrou que apenas 17% deles tinham reservas financeiras equivalentes a pelo menos um mês de renda. Em momentos de crise, o poupar tornou-se o melhor remédio.

