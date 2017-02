Ponto de Vista: A.C. de Camargo

Em audiência realizada semana passada com o presidente dos Correios, Guilherme Campos, o prefeito João Dado expos a ele a necessidade de adequação dos serviços prestados pela empresa na cidade, atualmente abaixo do desejável. Segundo levantamento feito e divulgado pela sua assessoria de imprensa, “atualmente 15 mil pessoas têm dificuldades em receber as correspondências enviadas pelos Correios, por causa da falta de carteiros que atendam aos novos bairros”. Ainda segundo a nota, “no mesmo momento da reunião, o presidente determinou que os pedidos fossem prontamente avaliados e atendidos”.

Alegria

É claro que essa atitude do presidente da estatal, determinando providências de imediato, encheu de satisfação o prefeito João Dado e os membros de sua comitiva participantes dessa audiência.

Deficiência

No último final de semana, porém, reportagem apresentada pela TV Tem de São José do Rio Preto revelou que os serviços da ECT naquela cidade não satisfazem e que faltam carteiros em número suficiente para atender a toda a demanda de serviços, o que tem provocado atrasos consideráveis nos serviços de entrega.

Dúvida

Ora, se naquela cidade a situação é essa e por falta de profissionais para a execução dos serviços, inclusive carência de equipamentos, sobra uma dúvida: como serão designados funcionários para suprir as necessidades daqui de Votuporanga?

Confiança

É preciso que se reconheça, todavia, o esforço do prefeito João Dado em buscar a solução para um problema tão angustiante para os moradores de diversos bairros da cidade. Como prometeu que vai solucionar a questão, o presidente da empresa deve ter carta na mão para honrar sua palavra. É esperar.

Condenação

O juiz Eleitoral de Rio Preto, José Manuel Ferreira Filho, que já atuou em Votuporanga, cassou o mandato do ex-presidente da Câmara daquela cidade, Fábio Marcondes, acusado de compra de votos na eleição passada, além da perda dos direitos políticos por oito anos.

Complicou

Marcondes, porém, continua no cargo enquanto aguarda resultado de recurso que já interpôs. Mas o caldo pode engrossar hoje: o promotor eleitoral André Luís de Sousa apresentou recurso para pedir o afastamento imediato do vereador. Se conseguir, hoje pode ser a última sessão ordinária de Marcondes.

Coisa & Tal

A derrota para o Juventus castigou o Votuporanguense, que retornou à zona de rebaixamento. Uma pena. O retrato de fim de semana do Paulistão: O Corinthians foi derrotado pelo Santo André, assim como o Palmeiras tropeçou diante do Ituano. O São Paulo goleou a Ponte Preta e o Santos teve uma ajudinha do árbitro para derrotar o Red Bull.

Entre aspas

Prefeito João Dado depois da audiência com o presidente dos Correios:

– Ficamos contentes com o retorno imediato do presidente e estamos confiantes de que a empresa irá atender nosso pedido o mais breve possível.

HOJE NA HISTÓRIA

No dia 14 de fevereiro de 1930 era criado o Ministério da Educação. Em 1977 despedia-se da prática do boxe um dos maiores nomes dessa modalidade esportiva em todos os tempos, o brasileiro Éder Jofre. Em 1996 morria o cantor Taiguara. Em Votuporanga, em 1979, falecia o empresário Domingos Pignatari, que dá nome ao aeroporto estadual da cidade. Comemora-se hoje o Dia do Amor.