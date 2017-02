Rápidas da Polícia

Pai mata as filhas com golpes de faca

Um homem matou as duas filhas de três e sete anos no domingo (12) em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito foi encontrado morto na BR-381 horas depois do crime. Segundo testemunhas, ele não aceitava o fim do relacionamento com a mãe das meninas.

De acordo com um vizinho, a mãe deixou as duas crianças na casa do pai para passar no fim de semana. No domingo, por volta das 14h, quando voltou para buscar as filhas, começou a ser ameaçada pelo homem com uma faca, que disse que ia ferir as meninas, caso ela entrasse.

Depois de conseguir ajuda, a mulher voltou até o local, arrombou a porta e encontrou as filhas feridas com golpes de faca. O ex-companheiro tinha fugido. Testemunhas socorreram as duas crianças para o hospital, mas a de três anos chegou ao local sem vida e a mais velha morreu pouco depois de dar entrada na unidade. Ainda segundo testemunhas, o suspeito já tinha ameaçado a ex-mulher porque não aceitava a separação. Após o crime, o homem se jogou em frente a uma carreta na BR-381 e se matou.

Eletricista é encontrado morto em shopping

Um eletricista de 46 anos morreu na noite de sábado (11) enquanto trabalhava em um shopping na região norte de São José do Rio Preto. Um boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita, mas a possível causa seria uma descarga elétrica provocada pela queda de um raio.

Em nota, o shopping lamentou a morte do funcionário e informou que está prestando toda a assistência necessária a seus familiares. De acordo com informações da polícia, uma testemunha que trabalhava com a vítima disse que eles constataram um vazamento na cobertura do shopping por causa da chuva. A vítima, então, disse que iria ver de onde estava vindo o vazamento.

Segundo o boletim, depois de 40 minutos, como o eletricista não retornou, tentaram contato com ele por meio de rádio e do celular, mas ele não atendeu. A testemunha então começou a procurá-lo pelo shopping, subindo até o telhado, onde encontrou a vítima já sem vida.

O Samu foi acionado, mas o médico atestou a morte do eletricista. Peritos foram até o local e constataram que, provavelmente, a morte tenha sido por causa de uma descarga elétrica, já que a vítima foi encontrada sobre condutores de para-raios. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para constatar a causa da morte e depois liberado para a família.

Febre amarela mata 2º macaco em Rio Preto

São José do Rio Preto registrou mais uma morte de macaco por causa da febre amarela. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde na sexta-feira (10). Exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz confirmaram a causa da morte.

Este é o segundo animal encontrado no município, do ano passado até agora, infectado com o vírus. Segundo informações da Secretaria de Saúde, o animal foi recolhido no dia 23 de janeiro em um loteamento em Engenheiro Schmidt, distrito de Rio Preto. As ações de bloqueio contra o mosquito transmissor já foram feitas na época em que o macaco foi encontrado morto e foram reforçadas.

Mulher é morta pelo marido durante brincadeira

Uma mulher foi morta a tiros pelo próprio marido durante uma suposta brincadeira dentro de uma padaria em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o desespero do rapaz após notar que a arma havia disparado e atingido o pescoço da mulher, que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Alexandre Severino de Noronha, de 35 anos, e Francisca Marinheiro da Silva, de 37, eram gerentes do local e estavam no meio do expediente quando Noronha resolveu mostrar a arma que havia comprado para a mulher. A mulher foi encaminhada com vida para o Pronto Socorro Central da cidade. Noronha seguiu para o local e, ao receber a notícia de que a esposa havia morrido, acabou passando mal e precisou de atendimento. Ele confessou para a médica que atirou na mulher e ela acabou chamando a polícia.

Preso em flagrante, Noronha responderá por homicídio doloso e por porte ilegal de arma de fogo.

Mulher é morta a facadas pelo marido

Uma mulher de 35 anos foi assassinada pelo marido na noite de domingo (12), em Urupês. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para ir até a casa do casal, que fica no centro da cidade.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher já sem vida com uma facada no peito. A vítima era funcionária pública e tinha um filho com o homem. O criminoso fugiu do local logo em seguida.

Ainda segundo a polícia, o homem, que tem passagem policial por agressão, já tinha quebrado o braço da mulher em outra briga. Ele foi preso horas depois do crime. O enterro da vítima foi ontem.

Caminhoneiro atropela bezerros em rodovia

Um caminhoneiro de 66 anos atropelou e matou quatro bezerros na manhã de ontem (13), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Apesar da batida o caminhoneiro não se feriu.

A polícia disse que os animais estavam soltos na pista, mas o dono ainda não foi identificado. Deixar animais soltos em vias públicas é considerado infração de trânsito grave, acarreta no recolhimento do animal e o proprietário pode ser multado.

