SAEV Ambiental: “Disque Árvore” é destaque na mídia

O projeto “Disque Árvore”, lançado recentemente em Votuporanga, ganhou repercussão nacional e chamou atenção de canais alternativos que divulgam boas iniciativas, sejam elas de cunho social ou ecológico. Os sites “Hypeness”, “Catraca Livre” e até a página “Fatos Curiosos”, relataram a ação.

As publicações receberam comentários de interessados de todo o Brasil. Em um dos comentários, o usuário, que é do estado de Pernambuco, elogiou a iniciativa da Saev Ambiental e disse que torcia para que essa ação também fosse implantada em sua cidade.

Em uma semana de trabalho do programa, vinte e três mudas já foram plantadas e outros 15 pedidos foram registrados nestes primeiros dias. “A intenção da Prefeitura e da Saev Ambiental é ter o munícipe como parceiro. Hoje, se o votuporanguense quer uma árvore, é só ligar que a Saev Ambiental planta gratuitamente. Em uma semana de programa já foram feitos 38 pedidos. As podas que devem ser realizadas ao longo da vida da árvore também passaram a ser promovidas pela Prefeitura, sem custo algum para o cidadão”, explicou o superintendente adjunto da autarquia, Marcelo Marin Zeitune.

Projeto

Lançado no dia 3 de fevereiro, o projeto oferece um canal rápido de comunicação entre os moradores e a autarquia para plantio de árvores nas vias públicas da cidade.

O serviço funciona pelos números de telefone 0800-771-1950 ou 3405-9195 e pelo atendimento pessoal, das 8h às 16h, na Rua Pernambuco, 4313. Ao solicitar o plantio de uma muda, será gerada uma ordem de serviço e após avaliação técnica sobre a espécie adequada para o local, a Saev Ambiental fará todo o trabalho de plantio, sem custo algum para o cidadão.

Para o superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, o Disque Árvore é uma importante medida para as políticas ambientais na cidade. “A Saev Ambiental preza muito pelo meio ambiente, por isso realizamos muitos projetos voltados para essa área. O Disque Árvore é um deles, dando a oportunidade aos moradores de ter sombra e ar fresco em frente às suas casas, do jeito certo”, falou.

Segundo o superintendente adjunto, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, a ação é uma forma de melhorar a arborização de Votuporanga. “Por meio do programa, pretendemos incentivar as pessoas a terem árvores, ajudando o meio ambiente e melhorando a arborização do município. Mas, além disso, também ajudaremos os munícipes a plantar uma muda da forma correta e da espécie certa para a zona urbana”, informou.

Espécies

Ao todo são oferecidas sete opções de mudas para o plantio em frente às casas, comércios e indústrias, sendo duas de pequeno porte para o lado próximo à rede elétrica: Ipê Amarelo do Cerrado e Magnólia; quatro de médio porte para o lado oposto da rede elétrica: Lofantera, Magnólia-amarela, Melaleuca e Pata-de-vaca; e a Aroeira-pimenteira, que pode ser plantada nos dois casos.

As plantas são do viveiro do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Mata” que a autarquia mantém para arborização urbana (plantio em calçada).