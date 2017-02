Série A2: CAV perde para o Juventus na Rua Javari

Com esse resultado, o time de Votuporanga continua com apenas três pontos e entra na zona de rebaixamento, na 15ª colocação

O Clube Atlético Votuporanguense perdeu mais uma fora de casa na Série A2 do Campeonato Paulista. Jogando na manhã deste domingo, em São Paulo, na Rua Javari, o Juventus derrotou o time do CAV pelo placar de 1 a 0. O único gol aconteceu no segundo tempo com Júnior Timbó.

Com o resultado, o time da Mooca dirigido por Wilson Júnior fica estacionado na 13ª colocação com quatro pontos ganhos, enquanto o Votuporanguense cai para a zona de rebaixamento, no 15º lugar, com o mesmo três pontos conquistados nas rodadas anteriores.

Em branco

Assim que o árbitro apitou o início da partida o time da casa foi com tudo para o ataque e quase inaugurou o marcador com Johnny que tocou com precisão para o gol. A boa ia entrando e foi salvo em cima da linha pelo zagueiro votuporanguense Godri. O lance aconteceu aos três minutos. Aos 16, os visitantes deram o troco e só não marcou graças a grande defesa do arqueiro Deola, que de mão trocada mandou a bola para escanteio na cabeçada fulminante cara a cara de Thiago Miracema. Na base da pressão e melhor no jogo, o Moleque Travesso chegou novamente com perigo a meta do CAV.

Aos 28 minutos, o meia Timbó saiu na cara do gol e desperdiçou ótima chance para marcar ao tocar a bola para a linha de fundo. O goleiro Gatti só ficou olhando a bola sair. No primeiro tempo o time comandado pelo técnico Ito Roque jogou fechadinho e explorando o contra-ataque. O quadro Grená merecia uma sorte melhor e a vitória parcial coisa que felizmente não aconteceu para a sorte do Alvinegro.

Merecido

Voltando para a segunda etapa com a mesma disposição do primeiro tempo o time da casa finalmente achou o caminho do gol aos quatro minutos com Júnior Timbó que aproveitou a indecisão e falha da zaga votuporanguense que bateu cabeça fazendo 1 a 0. Aos 20, o Votuporanguense poderia ter empatado. Na cobrança de falta na entrada da área, Paulo Josué obrigou o goleiro juventino praticar uma excelente defesa. Na sequência quase o segundo tento do Juventus. Baroni, que entrou no lugar de Barros, dentro da pequena área, encheu o pé para uma grande defesa de Gatti.

O treinador votuporanguense tentou de todas as maneiras o gol de empate tirando um volante e um meio-campista jogando os vinte minutos finais do jogo com quatro atacantes. As substituições não deram efeito. Aos 41 minutos, foi a vez do número um do CAV trabalhar. Na cobrança de falta na entrada da área com Johnny. A bola tinha a direção do ângulo esquerdo. Final, 1 a 0, resultado justo e merecido.

Próximos jogos

Amanhã, às 16 horas, o Votuporanguense, recebe na Arena Plínio Marin, o time do Sertãozinho. No mesmo dia e horário, o Juventus, encara em Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho, a equipe do Mogi Mirim.