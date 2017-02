Câmara aprova abertura de crédito para construção de Consultório

MAÍRA PETRUZ:-

Foi aprovado por unanimidade o projeto que autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar para a construção do Consultório Municipal no bairro Jardim Carobeiras. O valor do investimento será de R$690 mil e, conforme consta no projeto, a verba será revertida para uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Dia da Proteção Animal

Também foi aprovado, com apenas um voto contrário, do vereador Silvio Carvalho, o projeto que estabelece o Dia da Proteção Animal e Combate ao Abandono. De autoria do vereador Chandelly, a data deve ser inclusa no Calendário Oficial do Município e comemorada anualmente no dia quatro de outubro, mesma data em que a igreja católica comemora o dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais.

Em sua justificativa, Chandelly afirma que diariamente é estampado nos meios de comunicações, inclusive nas redes sociais, diversos atos de crueldade e abandono que acabam chocando a todos, especialmente, aqueles que representam as entidades locais de proteção desse segmento e que apesar dos parcos recursos financeiros desenvolvem um belíssimo trabalho no Município.

“Com a instituição desse dia municipal poderemos reunir essas entidades e promover eventos para que a sociedade possa saber da importância do combate veemente a todo tipo de maus-tratos e abandono praticado infelizmente por algumas pessoas cruéis, bem como a importância da denúncia e aplicação das penas previstas na legislação vigente”, disse.