Carnaval: Oba terá linhas de ônibus para o Festival

A 11ª edição do Oba acontecerá de 25 a 28 de fevereiro em Votuporanga, SP. Desde 2015, o Festival é realizado no novo Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, construído para abrigar os grandes eventos da cidade. O local, apelidado de “Mundo Oba”, fica às margens da vicinal que liga Votuporanga a Parisi, a aproximadamente 1,5 km do trevo de entroncamento com a Rodovia Péricles Belini.

Para fazer o translado dos foliões, este ano empresa responsável pelo transporte público municipal de Votuporanga anunciou duas linhas entre o Mundo Oba e os principais pontos da cidade, pelo valor de R$ 5. Veja os itinerários e horários:

Linha 1

Concha Acústica

Hotel Amazonas

Hotel Real

Praça Sta. Luzia

Ville Gramadão

Hotel Votuporanga Palace

Praça Pozzobom

Linha 2

Hotel Cruzeiro do Sul

Hotel Votubrisas

Praça São Bento

Hotel Firenze

Hotel Vale do Sol

Hotel Alvorada

Praça Lanchopão

Horários

Sábado, domingo e segunda

Ida – 18h / 18h30 / 19h / 19h30 / 20h

Volta – 4h / 4h30 / 5h / 5h30 / 6h / 6h30

Terça

Ida – 16h / 16h30 / 17h / 17h30 / 18h

Volta – 23h / 23h30 / 00h / 0h30 / 1h

Ingressos Diários

Se você não vai poder ir em todos os dias do Oba Festival e estava esperando para comprar os dias separados, chegou a hora. A organização do evento anunciou o início da venda dos ingressos diários para hoje (15).

O valor do ingresso diário é de R$ 290 para a pista, R$ 380 para o camarote e R$ 600 para o camarote Cafe de La Musique, e a venda será pelo site guicheweb.com.br.

Ainda esta semana, no dia 17, tem virada de lote, então se você ainda não comprou o seu abadá para o melhor carnaval do Estado, corre no site e garanta seu pacote no preço atual!

Lote atual (até 17/02):

Pista

Feminino R$ 600

Masculino R$ 750

Camarote

Feminino R$ 820

Masculino R$ 950

Camarote Premium Cafe de La Musique

Feminino R$ 1.300

Masculino R$ 1.600

Ingresso diário (a partir de 15/02):

Pista R$ 290

Camarote R$ 380

Cafe de La Musique R$ 600.