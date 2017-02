Coluna do ZAPPA

Persona:-

O medo atribui a pequenas coisas grandes sombras.

(Provérbio sueco)

Parabéns para Ana Cláudia Correia Sales, Cláudio Aranha de Souza, Juliana Giraldi, Nadir dos Santos, Regina de Queiroz e Silmara Friozi Pereira Haddad.

A confirmação da gravidez chegou na semana passada e transformou-se motivo de sobra para os risos fáceis entre o casal Everton Adriano Reganin, mãe Paula e a primogênita Isabella.

Wagner Mazzon e Renata Alves Rugno estão casadinhos.

O dentista Júnior Frederico vem firme com sua residência sobre estética facial voltado para a harmonização avançada com uso de botox, ácido hialurônico, derma roller e microagulhamento.

Não só a família, mas também o Colégio Celtas tem soltado a voz na comemoração pela aprovação do aluno Daniel Tridapali Anzai direto do 3º ano para três universidades, todas na Medicina.

Wilsinho Foz e Valéria foram parar em Rio Preto no almoço de ontem, quando foram rever os amigos do Don Leon Restaurante, há algum tempo em Rio Preto. Gostaram e não foi pouco.

Falando nisso, o ex-endereço do Don Leon, anexo ao Ville Hotel, abriga agora um restaurante dirigido por Lu Albertoni. Leva o sobrenome da família.

Rafael Navarro e Carolina fazendo navarrices

Pedro Maroeli Morini, um aninho hoje, para a alegria dos pais Fabiano e Milena

Decolagem

O Cupim Grill está de malas quase prontas com aterrissagem anunciada para onde um dia já funcionou o Santa Gula e o Paiol, mais recentemente. Com isso, a casa vai ficar menor e mais aconchegante, tudo dentro do conceito dos endereços do gênero.

Todos os tons

As entidades sociais de hoje têm buscado alternativas das mais variadas que possam garantir a continuidade e a qualidade do atendimento que prestam. Assim foi com ‘Cine Solidário’, uma iniciativa da diretoria da Casa da Criança que foi buscar parceria no Cine Votuporanga para exibições pontuais de filmes gerando parte da renda para a entidade. Foi assim na estreia, dia 5, com “Minha Mãe é uma Peça 2” na tela e assim será dia 26 com a exibição de “50 tons mais escuros”. Para participar, somente com compra de convites antecipados, R$ 20, na 775, Academia Roma, Marisul e Restaurante Garfus.

Classificação 18 aninhos.

A reposta

A prefeitura, através de sua assessoria de imprensa, respondeu:

Que a criação das novas vagas de estacionamento do terminal rodoviário continua em estudo. Por enquanto, se as vinte vagas existentes estiverem completas, a opção é terra ou no barro nos dias de chuva.

Sobre a péssima imagem da TV Cultura, explicou que nesse período de transição para o sinal digital, as emissoras não estão investindo em consertos da aparelhagem analógica

Circulando

Neste 19 tem ‘Almoço no Clube’, do Lar Celina. Votuporanga Clube com costelinha de porco.

A buracaiada pela cidade está de dar medo.

Hoje, no Centro de Cultura e Turismo, tem Titãs – A vida Até Parece uma Festa, as 17h e às 18h40.

Tem ação entre amigos puxada pelo Recanto Tia Marlene. Cada R$ 10 doado, um cupom para o sorteio de 2 motos.

Moro privilegiado

O movimento Juntos pelo Brasil está no facebook mobilizando o país para mais uma manifestação nacional. Entre as bandeiras, o apoio para a Lava Jato e o fim do foro privilegiado. Se vai ter em Votuporanga, não sei não, acho que ninguém vai querer bater panela desta vez.

Olha a lógica

Eu disse no facebook que não adianta projeto de plantio de árvore de graça para atender a população sem uma fiscalização para acabar com a extração de tantas árvores que acontece numa velocidade muito, mas muuuito pela parte podre desta mesma sociedade. Fiscalização e multa aos agressores, já.

Dica, é só olhar o google maps para eu não passar de maluco. O antes e o depois é de entristecer.

O Rio de Janeiro continua…

Sites como o Gizmodo estão escancarando ao mundo o que restou das instalações olímpicas apenas 6 meses depois dos jogos. A matéria chama de inferno a atual situação e não poupa críticas ao descaso que levou a estrutura construída para os Jogos Olímpicos se deteriorar em tão pouco tempo. Diz também que já vislumbrava esse cenário ainda antes das Olimpíadas, visto que a cidade foi incapaz, por exemplo, de limpar a Baía de Guanabara, onde nadadores e remadores competiram por medalhas.

Verdade doida

Lembra do vaso sanitário que foi descartado na calçada da mata Vale do Sol e que causou a indignação de um morador autor de um cartaz ao ilustre cidadão dono da cagada final? Pois bem, primeiro saiu o cartaz do poste que deve ter sido retirado pelo incomodado autor da façanha. Ontem recolheram a peça que poderia se transformar em ninho de aedes.