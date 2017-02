Cuidados para plantar Palmeira-ráfia

Essa planta ornamental é perfeita para decorar a casa, mas requer boa iluminação e regas moderadas.

Você está em busca de plantas para cultivar em ambientes internos? Pois considere o plantio da Palmeira-ráfia. Essa espécie contribui com o paisagismo dentro de casa, só que necessita de alguns cuidados especiais para não morrer. Confira!

Palmeira-ráfia é o nome popular da espécie Rhapis excelsa, que se originou na China e atualmente é muito cultivada no Brasil para design de interiores. Quando adulta, a planta tem de 2 a 4 metros de altura. Seu tronco é fino e as folhas estreitas e frisadas apresentam um bonito tom de verde escuro. O cultivo pode acontecer tanto direto na terra do jardim como também em vasos.

Como plantar palmeira ráfia?

Antes de iniciar o plantio da palmeira-ráfia, é preciso definir o melhor local. Você pode escolher um canteiro com sombra no jardim ou um recipiente bem largo. Nesta matéria, vamos ensinar o cultivo em vasos.

Depois de providenciar um vaso largo, coloque pedriscos e areia no fundo, pois assim será possível realizar a drenagem. Acrescente o substrato de composto orgânico e o adubo NPK (100 gramas por vaso). Plante a muda de palmeira ráfia e regue-a logo após o plantio.

Como fazer mudas de palmeira-ráfia?

A palmeira de flores femininas produzirá frutos. Esses frutinhos devem ser colhidos e semeados em vasos, junto com substrato úmido. Lembre-se de manter as mudas longe do sol, até que elas comecem a se desenvolver. Assim que o primeiro sinal da planta for vislumbrado, transfira para um saco de cultivo.

Dicas para cuidar da palmeira ráfia

O Casa e Festa selecionou algumas dicas e cuidados essenciais com a palmeira-ráfia. Confira:

Clima e iluminação

A planta gosta muito de locais sombreados e ventilados, por isso evite deixá-la exposta ao sol. Também é importante tomar cuidado com locais climatizados com ar-condicionado ou muito seco, pois as folhas da palmeira podem ficar com as pontinhas queimadas.

Para evitar que a palmeira-ráfia fique com as folhas queimadas, basta borrifar água limpa na planta uma vez por semana e manter o substrato levemente umedecido. O local onde a planta vai ficar precisa ser bem iluminado, caso contrário, as pontas das folhas podem sofrer com o escurecimento.

Regas

A frequência de regas, bem como a quantidade de água, dependerá da situação do substrato, do ambiente e do clima. Caso a terra esteja seca, acrescente um pouco de água, tomando cuidado para não deixar a planta encharcada. Se o substrato ainda estiver molhado, adie a rega.

Em ambientes internos, que são protegidos contra sol e chuva, a rega deve ser realizada a cada 15 dias. No inverno, é possível regar uma vez por mês.

Caso a planta receba luz solar durante meio período do dia, a rega deve acontecer com intervalo de dois dias. Já as plantas cultivadas em jardins externos e expostas a sol constante pedem pequenas regas diárias.

Use o borrifador com água nos dias secos e quentes apenas para umedecer as folhas. Esse cuidado ajuda a evitar o aspecto queimado nas pontas.

Adubação

A planta não requer reposição de nutrientes com frequência, por isso a troca do adubo pode acontecer uma vez ao ano.

Podas

Para conter o crescimento da palmeira, é recomendado realizar algumas podas. Cortar as folhas também é uma forma de remover danos, como é o caso das pontas queimadas ou escurecidas. E aí? Viu só como pode ser fácil cultivar palmeira-ráfia em casa? Coloque em prática as dicas e use essa planta para deixar a decoração dos ambientes mais bonita.