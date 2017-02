Diagnóstico Financeiro Pessoal e Empresarial

Por Luciano Freitas:

Vivemos em momentos que podemos chamar de indefinidos e com necessidade de crescimento e de consumo, porém a realidade é que a população em sua maioria, não teve a oportunidade, conhecimento e experiência para saber como viver em épocas de depressão econômica e financeira.

Atualmente é consenso a necessidade que seja investida em equipamentos, pessoas com treinamento constante de forma que se consiga alguma qualidade de vida. Infelizmente e já aproveitando que o carnaval está chegando, os quesitos planejamento e educação financeira ainda não foi descoberto o quanto se espera. Digamos isso pelo simples fato de que pela falta de controle de gastos pessoais e nas empresas ainda com o agravante de muitas vezes não se saber o preço ideal para uma boa venda e que correm o risco de estarem arcando com prejuízos não visíveis, acabam por comprometer o futuro da nação. Já no caso das pessoas, inúmeros fatos pedem que sejam feitos planejamentos, mas que ainda são ignorados, comprometendo ainda mais o saúde financeira. Cita-se, por exemplo, a decisão de casar, comprar ou alugar uma casa e ter ou não cartão de crédito. Para isso recomenda-se que pessoas e empresas busquem por profissionais que possam ajudar a criar o diagnóstico financeiro, pois com certeza a visão e decisões a partir desse momento serão com certeza, diferentes.

Podemos então concluir que, embora o termo diagnóstico não seja tão utilizado, é sim uma necessidade de todos, ou seja, não é luxo. Se você tiver pagando juros, já é hora de pensar em procurar um contador. Reflita e decida porque a cada escolha, um novo futuro para amanhã.

Governança Corporativa e seus elementos

Aqui no nosso país, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ou simplesmente IBGC, apresentou a seguinte definição:

“ Governança Corporativa é o sistema que assegura aos sócios-proprietários o governo estratégico da empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva. A relação entre propriedade e gestão se dá através do conselho de administração, a auditoria independente e o conselho fiscal, instrumentos fundamentais para o exercício do controle. A boa Governança assegura aos sócios eqüidade, transparência, responsabilidade pelos resultados (accountability) e obediência às leis do país (compliance). No passado recente, nas empresas privadas e familiares, os acionistas eram gestores, confundindo em sua pessoa propriedade e gestão. Com a profissionalização, a privatização, a globalização e o afastamento das famílias, a Governança Corporativa colocou o Conselho entre a Propriedade e a Gestão.”

Os elementos essenciais são: transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

Os 3(três) elementos devem ser trabalhados em conjunto e não isoladamente para que sejam alcançados os resultados. E se a pergunta for que a Governança Corporativa se aplica somente as grandes empresas, a reposta com certeza seria não. Podemos resumir na seguinte frase:

“Se pretende alcançar uma posição melhor e com sustentabilidade, use as técnicas já comprovadamente praticadas e que geram resultado e comprometimento, inclusive dos colaboradores.

FREITAS, L.A. – LUCIANO FREITAS: Contador, Bacharel em Administração de Empresas, Especialista em Economia Empresarial, Análise Financeira e Contábil pela FEV – Fundação Educacional de Votuporanga e Gestão Pública Municipal pela UFU – Universidade Federal de Uberlândia.

blog: https://blogdolucianofreitas.wordpress.com – e-mail: lucianofreitas33@live.com (17)99224-1253