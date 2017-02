Em 2017 Votuporanga já registra mais de 100 casos de conjuntivite

Casos podem aumentar com a chegada do Carnaval.

Os casos de conjuntivite em Votuporanga (SP) aumentaram em 43% neste ano com relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Saúde do município, foram registrados 115 casos entre janeiro e fevereiro de 2017 contra 80 casos, em 2016.

A preocupação da secretaria da Saúde é que os casos aumentem com a chegada do Carnaval, quando a cidade deve receber cerca de 60 mil turistas.

Os principais sintomas da conjuntivite são irritação, coceira e olhos vermelhos. O tratamento é simples, mas o descuido pode trazer sérios problemas para a visão.

Os sintomas podem durar de cinco a 30 dias, período em que o paciente deve ficar de repouso e tomar alguns cuidados para não transmitir conjuntivite para outras pessoas. Cuidados que devem ser reforçados nos dias de folia.

Nesta época do ano, o contágio é mais comum e não são raros os casos em que o paciente contrai mais de um tipo da doença. “A conjuntivite é comum, mas pode ser agravada se tiver tratamento errado ou dependendo da cicatrização de cada paciente, por isso precisa de auxílio médico”, afirma.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Reina, diz que os postos de saúde da cidade estão preparados pra atender aos pacientes com os sintomas da doença. “Vamos coletar amostras que serão encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz para identificar qual é o agente transmissor da doença. Assim, teremos o conhecimento para trabalhar no controle desse agente no meio ambiente e na população”, afirma.