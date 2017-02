Encontro de Famílias Grávidas será nesta quinta-feira

A Santa Casa de Votuporanga, em parceria com o Sansaúde, realizará nesta quinta-feira, dia 16, mais uma edição do Encontro de Famílias Grávidas. O tema será “Atuação da Doula no Trabalho de Parto – Parte II” e será ministrado pela Doula Arlete Mendes, na Sala de Treinamentos 1 do Hospital, com entrada pela guarita da rua Osvaldo Padovez, a partir das 19h30. A participação é gratuita e não há necessidade de fazer inscrição.

Poderão participar mulheres de toda a comunidade que estão grávidas ou se tornaram mães recentemente, acompanhadas do pai do bebê ou familiar. Os encontros são promovidos quinzenalmente, com temas diferentes a cada reunião. O grupo de Famílias Grávidas atua a quase dois anos com a participação da equipe multidisciplinar da Santa Casa.

“A participação nesse grupo faz com que aconteça a integração do pai do bebê ou aquele familiar que a gestante quiser compartilhar desse momento tão importante na vida dela, a fim de, promover troca de experiências, aumentar a confiança nos cuidados com o recém-nascido, colabora nos esclarecimentos de dúvidas e mostra o quanto é importante a família compreender como funciona a fase inicial da vida da criança”, esclarece, o enfermeiro da Maternidade e responsável pelo grupo, Rodrigo Ribeiro.

“Convido as mães, gestantes e familiares da cidade e região para participarem desse encontro que, com certeza, trará bastante conhecimento para vocês, oferecendo mais segurança e apoio nesse momento tão importante para a toda a família”, finaliza o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405 9139.