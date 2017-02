Febre Amarela: Exames confirmam morte de macaco em Américo de Campos

A região noroeste paulista registrou na última segunda-feira (13) mais uma morte de macaco por causa da febre amarela. O exame feito em um macaco encontrado morto em Américo de Campos deu positivo para a doença.

O animal foi achado morto no dia 24 de janeiro na região rural da cidade, onde cerca de 40 pessoas moram. A Secretaria de Saúde disse que já foram feitas todas as ações necessárias no local, como bloqueio com pulverização e vacinação dos moradores.

Na segunda-feira, a equipe da Sucen de Votuporanga voltou ao local e fez buscas, mas nenhum outro macaco morto foi encontrado. A sala de vacinação do posto de saúde de Américo de Campos está funcionando até às 19h.

Macaco em escola

Já em São José do Rio Preto, a Vigilância Epidemiológica informou na segunda-feira (13) que encontrou na última sexta-feira (10) um macaco muito doente no pátio da Escola Estadual Cardeal Leme, na região central de Rio Preto.

O bicho foi recolhido pela Polícia Ambiental, mas morreu. O local já passou por nebulização no sábado (11) e ontem (14) uma equipe da saúde foi para a escola vacinar os alunos e a população ao redor.

O Instituto Adolfo Lutz vai avaliar se a causa da morte foi febre amarela. Em Rio Preto, dois macacos morreram por causa da doença nos últimos meses.

Casos em Catanduva

Um macaco morto também foi encontrado na sexta-feira (10) em Catanduva (SP). Segundo a Secretaria de Saúde, 10 macacos foram encontrados mortos na cidade nos últimos meses.