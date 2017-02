FGTS: Confira o calendário para saque das contas inativas

Os saques das contas inativas do FGTS começam no dia 10 de março e vão até o dia 31 de julho. O cronograma de liberação depende da data de nascimento do trabalhador. Assim, quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro, pode sacar os recursos a partir de 10 de março, por exemplo. As datas do calendário correspondem ao primeiro dia permitido para o saque. O dinheiro, porém, estará disponível para todos os trabalhadores elegíveis até 31 de julho deste ano.

Confira o calendário para saque:

A PARTIR DE 10 DE MARÇO – trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro

A PARTIR DE 10 DE ABRIL – trabalhadores nascidos em março, abril e maio

A PARTIR DE 12 DE MAIO – trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto

A PARTIR DE 16 DE JUNHO – trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro

A PARTIR DE 14 DE JULHO – trabalhadores nascidos em dezembro

Para atender os trabalhadores que querem sacar os recursos das contas inativas do FGTS, 1.891 agências da Caixa Econômica Federal funcionarão um sábado por mês, das 9h às 15h, em todo o Brasil.

Há um site exclusivo da Caixa para facilitar o atendimento ao trabalhador. Segundo a Caixa, é possível visualizar as contas inativas, o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.