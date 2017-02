Incêndio agora pela manhã na Facchini unidade Roseira

Um incêndio de grandes proporções atingiu agora pela manhã (11h) a unidade da Industria Facchini da Roseira. O incêndio, que já foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros, começou num galpão de fundição. Os funcionários da empresa foram retirados do local. Ninguém se feriu. A equipe de reportagens do Diário se encontra no local para apurar os fatos. Mais informações durante o dia e na edição impressa de amanhã.