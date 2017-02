Mais uma sessão do Cine Solidário acontece neste mês

Parceria da Casa da Criança e Cine Votuporanga foi um sucesso com o filme “Minha Mãe é uma Peça 2”; segunda edição acontece no próximo dia 26

Da Redação

O projeto Cine Solidário, parceria da Casa da Criança e Cine Votuporanga, conquistou apoio da população de Votuporanga. A sessão do filme brasileiro “Minha Mãe é uma Peça 2”, atraiu dezenas de pessoas no último dia 5 que, além de dar boas risadas, colaborou com a Instituição. Reforçando a iniciativa, uma sessão do próximo dia 26 foi disponibilizada com parte da renda para a entidade.

A presidente da Instituição, Eliane Baltazar Godoi, fez um balanço da primeira ação. “Cerca de 60 famílias prestigiaram nosso projeto. Ficamos muito felizes com o retorno da população, que ajudou substancialmente nossa entidade. Este recurso arrecadado será revertido na manutenção de nossas atividades sociopedagógicas e esportivas, beneficiando diretamente mais de 60 crianças e adolescentes”, disse.

A sessão do dia 26 será com o filme “50 tons mais escuros”, com classificação para maior de 18 anos. Mais informações no telefone: 3421-7525.