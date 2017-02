Ponto de vista: A.C. de Camargo

Vereadores têm mantido o esquema de viagens constantes, ora para São Paulo, ora para Brasília, sob a justificativa de que estão agindo assim na busca de recursos para o município, valendo-se de suas ligações partidárias e com deputados federais e estaduais. Em princípio, tudo bem. Acontece, porém, que nem sempre as tais de emendas parlamentares se materializam, fica o dito pelo não dito. É dinheiro desperdiçado? Para alguns sim, para outros é investimento.

Santa Casa

Recentemente diretores da Santa Casa manifestaram sua preocupação diante dos anúncios que se seguem a essas viagens e que têm a instituição como beneficiária dos recursos prometidos. “Fica a impressão de que o hospital está nadando em dinheiro, quando isso não é verdade”, explicaram.

Cautela

Ao fazerem essa observação, os dirigentes encaminharam um pedido no sentido de que a obtenção de prováveis verbas parlamentares só seja divulgada depois que a grana estiver devidamente incorporada à tesouraria, ou seja, no caixa e pronta para ser utilizada. Estão certos.

Boa intenção

Quando assumem esse posicionamento, os vereadores agem de boa fé, a intenção é válida, mas eles têm que estar atentos a essa realidade. Dinheiro prometido não é fato consumado, principalmente num período em que Erário público anda capengando.

Nada de volante

O prefeito de Jales Flávio Prandi Franco (DEM) escapou dias atrás de um acidente de carro que poderia ter lhe custado a vida. Por conta disso, seus amigos e familiares o aconselharam a não mais viajar sem motorista, mesmo em distâncias curtas. Flá, como ele é mais conhecido, deve seguir a orientação, ciente de que não deve dar sopa ao azar. Ainda bem.

Leve e solto

Não é só rico que ri atoa. O ex-prefeito de Fernandópolis Luiz Vilar de Siqueira está rindo de orelha a orelha. Por decisão do desembargador De Paula Santos, da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, não prosperou o pedido do Ministério Público para condená-lo por crime de corrupção passiva. Vilar, pelo visto, começou bem o ano.

Coisa & Tal

Tudo bem. O deputado estadual Orlando Bolçone, segundo informou a imprensa de Rio Preto, retribuiu o empenho oferecido pelo ex-prefeito Valdomiro Lopes na campanha eleitoral do ano passado, quando ele concorreu ao cargo de prefeito. Abriu as portas de seu gabinete na Assembleia e acolheu dois funcionários de Valdomiro que perderam seus cargos (em comissão) na prefeitura na transição de governo. Não ficaram assim desamparados. Amigo é mesmo para essas coisas.

Entre aspas

Do vereador Rodrigo Beleza defendendo a implantação de um mutirão de saúde na cidade:

– O mutirão servirá para acabar com as filas de exames.

Hoje na história

NO DIA 15 DE FEVEREIRO de 1841 nascia em Campinas o ex-presidente da República Campos Sales. Em 1965 morria o cantor norte-americano Nat King Cole. Em Votuporanga, em 1950 era criada a Escola Estadual Orozimbo Furtado, em Simonsen.