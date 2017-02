Roberto Carlos se apresenta em Fernandópolis

Ídolo fará show pela primeira vez na cidade e deve atrair fãs de toda a região, dia 1º de abril, no Recinto de Exposições

Fernanda Ribeiro Ishikawa

“Então vem, que eu conto dias, conto as horas pra te ver”… É nesse ritmo que os fãs do rei Roberto Carlos aguardam a chegada do dia 1º de abril. E não é mentira, não! A cidade escolhida foi Fernandópolis, mas a região toda deve comparecer à apresentação do ícone da jovem guarda, no Recinto de Exposições, às 21h.

A realização é da DC Set Promoções e a classificação é de 18 anos. A abertura dos portões está prevista para 19h e o início do show às 21h. O preço dos ingressos varia de R$ 80 (primeiro lote na arquibancada) a R$ 480 (cadeiras do setor azul numerado, com direito a open bar de refrigerante, água e cerveja, que será encerrado no início do show). Cabe destacar que os setores Azul e Amarelo não possuem área para portadores de necessidades especiais, pois não há acesso. O camarote vip para 12 lugares está R$ 3.600,00 e o lateral R$ 2.640,00.

Show

O rei deve apresentar em Fernandópolis seus maiores sucessos, incluindo “Como é grande o Meu Amor Por Você”, “Emoções”, “Outra Vez”, entre outros hits. O ídolo promete um show impecável ao lado de sua orquestra e coral, e a região está preparada para recebê-lo. Quem é esse cara? Esse cara é ele: Roberto Carlos!

Serviço:

Local: Recinto de Exposições de Fernandópolis

Endereço: Av. Augusto Cavalim, km 0

Classificação: 18 Anos

Horários

Sábado: Abertura dos portões: 19h | Início do show: 21h

Preços de Ingressos

ARQUIBANCADA – Lote 1: R$ 80/ R$ 40

Lote 2: R$ 120/ R$ 60

*Possui espaço para cadeirantes

SETOR AZUL NUMERADO – R$ 480,00 – Cadeiras numeradas

* Não possui meia-entrada

* Open bar (refrigerante + água + cerveja). O Open Bar será encerrado no início do show.

* Não possui espaço para cadeirante

SETOR AMARELO NUMERADO – R$ 380,00 – Cadeiras numeradas

* Não Possui meia-entrada

* Open bar (refrigerante + água + cerveja). O Open Bar será encerrado no início do show.

* Não possui espaço para cadeirante

CAMAROTE VIP – R$ 3.600,00

*Camarote de 12 lugares

*Open bar (refrigerante + água + cerveja). O Open Bar será encerrado no início do show.

* Não possui espaço para cadeirante

Camarote Lateral – R$ 2.640,00

* Camarote de 12 Lugares

* Open bar (refrigerante + água + cerveja). O Open Bar será encerrado no início do show.

* Não possui espaço para cadeirante

Os Setores Azul e Amarelo não possuem área para portadores de necessidades especiais. Não há acesso.

Meia Entrada

** Meia entrada valida para estudantes e idosos acima de 60 anos

Será exigida a carteira de estudantes na entrada com o pagamento da ultima mensalidade e, do idoso, a Carteira de Identidade.

No ingresso do estudante devera constar: ESTUDANTE

No ingresso de idoso devera constar: IDOSO – Os ingressos adquiridos pela internet, serão parcelados em 3 vezes, a partir de R$ 90,00

BILHETERIA OFICIAL

BARTOPUB – AV LITERIO GRECCO, 2757 – BAIRRO JARDIM SÃO FERNANDO

Pré-venda EXCLUSIVA CREDICARD DOS SHOWS ACIMA Dias 14 e 15 (via internet) e geral dia 16.

-VENDAS DE INGRESSOS SERÃO PELA EVENTIM (www.eventim.com.br)