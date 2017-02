Santos e São Paulo fazem o primeiro clássico do Paulistão

O primeiro clássico do Campeonato Paulista será na Vila Belmiro, palco da última final. Nesta quarta-feira, às 21h45, o Santos recebe o São Paulo pela 3ª rodada da competição, com muitas expectativas dentro e fora do gramado. O time de Rogério Ceni vem de uma goleada animadora em cima da Ponte Preta por 5 a 2, enquanto o Santos mostrou um futebol vistoso na vitória por 3 a 2 contra o Red Bull Brasil.

Mesmo com a derrota por 4 a 2 para o Audax na estreia do campeonato, o São Paulo conseguiu se recuperar dentro do Morumbi contra a Ponte e chegou aos três pontos no Grupo B, a frente do Linense pelo saldo de gols: um, contra menos dois. Fora da zona de classificação, o Red Bull Brasil tem um ponto e a Ferroviária fecha a classificação, sem nenhum ponto somado.

Já o Santos se mantém com 100% de aproveitamento, com seis pontos no Grupo D. O time vem de uma grande atuação diante do Red Bull Brasil, mas também polêmica. Isso porque, aos 47 minutos do segundo tempo, Kayke empurrou a bola com o ombro e o goleiro Saulo se esticou todo pra defender. Como caiu dentro de campo, o jogador reclamou bastante quando o árbitro validou o gol, mas o replay mostra que ela realmente entrou.

A última vitória do São Paulo na Vila Belmiro foi há pouco menos de oito anos, quando venceu o Santos por 4 a 3 na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, no dia 25 de outubro. Na época, André abiu o placar o Peixe, Hernanes empatou, Jorge Wagner virou, Robinho empatou mais uma vez e Rogério Ceni fez o terceiro. Rodrigo Souto até foi as redes, mas Washigton deu números finais, tudo ainda no primeiro tempo.

De lá pra cá foram 11 jogos, com sete derrotas e apenas quatro empates. A última vitória do São Paulo em cima do rival, independente do estádio, foi no dia três de junho de 2015, quando bateu o Santos por 3 a 2 no estádio do Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Justo agora?

O técnico Dorival Júnior ganhou uma dor de cabeça que ele não queria e não esperava ter. O meia Lucas Lima, um dos melhores jogares do último domingo e principal articulador de jogadores no grupo, não participou do último treino antes do jogo e se tornou uma dúvida de última hora. Ele não foi a campo no CT Rei Pelé e ficou apenas nas dependências.

Se o camisa 10 não jogar, a Comissão Técnica tem como primeira opção Rafael Longuine, mas Jean Mota e Léo Cittadini também são opções. Outra forma de manter o mesmo nível de atuações é recuar Vitor Bueno para o meio, com Bruno Henrique, Arthur Gomes e Thiago Ribeiro pelas pontas. Independente do que escolher, o treinador tem pouco tempo para testar.

Dor de cabeça!

Se depender dos jogadores de ataque, o técnico Rogério Ceni terá uma verdadeira dor de cabeça para escalar a parte ofensiva do São Paulo. No primeiro jogo do time no Campeonato Paulista, Chávez marcou dois gols, na derrota para o Audax. Na sequência, foi a vez de Gilberto balançar as redes na vitória por 1 a 0 sobre o Moto Club, na Copa do Brasil, e depois na vitória no Estadual sobre a Ponte Preta por 5 a 2, quando marcou três vezes.

“Isso é fruto do trabalho, não tem o que falar. A gente foi um pouco criticado no começo e agora o ataque está funcionando. O Chávez fez dois gols, eu fiz três, e a gente fica feliz com o resultado do trabalho. Está sendo ótimo”, afirmou Gilberto, feliz da vida por ter mostrado seu valor após ser bastante questionado na temporada passada.