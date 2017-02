Satisfação: Poupatempo de Votuporanga tem 100% de aprovação

Da Redação:-

Os postos Poupatempo de Catanduva, São José do Rio Preto e Votuporanga tiveram 100% de aprovação dos usuários na pesquisa anual de satisfação. A unidade de Fernandópolis alcançou 99%, mesma média de aprovação geral do programa, que foi a maior da história.

Segundo a pesquisa, 27 das 73 unidades tiveram nota máxima. Na pesquisa anterior, apenas 14 unidades tiveram 100% de ótimo e bom para a qualidade dos serviços.

O resultado foi anunciado pelo governador Geraldo Alckmin, que classificou o Poupatempo como “um serviço campeão, reconhecido pela população pela excelência dos seus serviços”.

A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 26 de novembro do ano passado pela empresa de inteligência de mercado Praxian, criada por professores formados no programa de doutorado em Administração na USP e escolhida por meio de licitação pública. Foram entrevistados 8.497 usuários logo após o atendimento em 72 unidades fixas e uma móvel do Programa Poupatempo.

O governador destacou as inovações tecnológicas recentes do Poupatempo, como o aplicativo ‘SP Serviços’, os totens de autosserviço, a coleta biométrica e o ‘Poupinha’, o atendente virtual que está em testes no portal do Poupatempo. O atendente foi desenvolvido pela Nama, uma das empresas de tecnologias selecionadas no edital do Pitch Gov, iniciativa do Governo de São Paulo para buscar soluções inovadoras para serviços ao cidadão.

Em pesquisas anteriores, o Poupatempo já havia alcançado nota de 99% na pergunta sobre a aprovação do programa, mas é a primeira vez que o total dos que consideram o serviço bom ou ótimo atinge os 99%. Nos últimos três anos, o Poupatempo teve média de 97% de ótimo e bom, nota máxima obtida desde 2001, quando foi feito o primeiro levantamento sobre a imagem do programa entre os usuários.

Para o superintendente de Novos Projetos do Poupatempo, Ilídio Machado, o índice recorde de aprovação é fruto do investimento em novos canais de atendimento eletrônico e do agendamento, instituído para evitar que os usuários precisem esperar para serem atendidos.