Segredos para limpar o tapete em casa

Aprenda truques para higienizar tapetes em casa sem produtos químicos e com utensílios domésticos de baixo custo

Existem muitos métodos para limpeza de tapetes. Porém é preciso cuidado na hora de higienizar este item, pois dependendo de seu material, este pode ser danificado definitivamente. Segundo especialistas, as pessoas costumam esfregar os tapetes vigorosamente e usar vassouras e escovas com cerdas duras, com isso, os fios dos tapetes se desfazem.

A contratação de um serviço de limpeza profissional é sempre a garantia de que nada de errado acontecerá com seu tapete, mas é possível economizar dinheiro e ter um pouco de satisfação pessoal fazendo a limpeza usando métodos e produtos que alguns especialistas mantêm como segredos bem guardados.

Os procedimentos secretos de limpeza de tapetes normalmente envolvem alguns utensílios domésticos de baixo custo, que são já utilizados para limpar a casa, e sem produtos químicos caros. Desvende a seguir estes quatro segredos:

1 – Esqueça os produtos de limpeza comerciais

Não há necessidade de correr para uma loja e comprar produtos caros específicos para limpeza de tapetes. A maioria das pessoas tem alguns elementos simples que podem limpar o tapete com extrema eficiência. O bicarbonato de sódio, o vinagre e o sabão líquido suave são exemplos de limpadores e desinfetantes de tapetes. Evitar usar produtos químicos para limpar o tapete ajuda tanto você – que vai economizar; sua família – que não vai sentir odores fortes; e o meio ambiente – pois é mais sustentável.

2 – Faça seu removedor de mancha

Com o tempo, os tapetes costumam desenvolver manchas. Adultos, crianças e animais de estimação contribuem para o tapete sujar. Felizmente, as manchas podem ser removidas com uma solução caseira que é feita da mistura de um litro de água fria com 1/4 de xícara de detergente líquido. Uma batedeira auxilia a misturar o conteúdo, pois ajuda a criar espuma.

Para fazer a limpeza com a solução caseira, use uma escova macia e esfregue suavemente a espuma nas fibras do tapete manchado em movimento circular. Depois da retirada da mancha, a área deve ser limpa com um pano úmido e seca com um secador de cabelo.

3 – Vinagre é seu amigo

O vinagre é um desinfetante natural e neutralizante. Ele pode ser usado para limpar uma série de superfícies, incluindo tapete. O vinagre pode matar os germes se desenvolvem entre as fibras do tapete, bem como neutralizar a acidez da urina de animais de estimação enquanto elimina os odores desagradáveis.

Mantenha um borrifador limpo cheio de vinagre não diluído e use sempre que o seu animal de estimação fizer “número um” em seu tapete. Nestes casos, procure absorver o máximo de urina das fibras, pressionando o tapete com várias toalhas de papel, e, quando não houver mais urina por ser absorvida, pulverize vinagre e deixar secar.

4 – Lavagem a seco caseira

Para fazer a lavagem a seco caseira, misture partes iguais de amido de milho e bicarbonato de sódio. Adicione algumas especiarias ou folhas secas perfumadas, como canela, cravo e lavanda. Misture o conteúdo completamente e polvilhe o pó por todo o tapete.

O amido de milho e o bicarbonato de sódio ajudarão a puxar a sujeira das fibras, enquanto os temperos e folhas preencherão o tapete com um aroma agradável. Depois de 30 minutos, remova o pó com aspirador.