Timão entra pressionado no Paulistão

O Corinthians vive um começo de ano turbulento. A derrota por 2 a 0 para o Santo André no último sábado acendeu o sinal de alerta no clube, que até agora sofre para convencer o torcedor com um futebol abaixo do esperado. Nesta quarta-feira, às 19h30, o time de Fábio Carille recebe o Novorizontino na Arena Corinthians, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

Com menos um de saldo, o Corinthians é o lanterna do Grupo A, com apenas três pontos. Botafogo e São Bernardo também têm três cada, mas despontam nos critérios de desempate. Na frente aparece o Ituano, com quatro. Já o Novorizontino é o vice-líder do Grupo C, com três pontos, igualado com o Palmeiras, mas melhor números de gols pró, e atrás apenas do Santo André, com cinco.

Precisa crescer

O Corinthians iniciou a semana de treinos no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira (13), de olho nos próximos compromissos. “Temos um grupo de qualidade, sabemos que são três jogos importantíssimos para o campeonato. Mas a equipe é experiente e forte, tem qualidade. Vamos brigar. Primeiro, pensando no Novorizontino. Vai ser um jogo complicado dentro de casa”, disse Gabriel.

Após sofrer a primeira derrota na temporada para o Santo André no último sábado, o volante corinthiano, Gabriel, acredita que a evolução da equipe virá com o tempo. O entrosamento dos jogadores junto com ajustes nos treinos são partes essenciais para que a time ganhe qualidade na sequência das partidas. “Raça e vontade não têm faltado. O que tem faltado é um pouco a parte dos ajustes, um conhecer melhor o outro. Sempre que puder dar algo a mais, a equipe vai dar. Os jogadores estão com muita vontade de ganhar”, completou Gabriel.

Em ajustes

O técnico Júnior Rocha terá todos os jogadores a sua disposição, mas isso não quer dizer que está tudo a ‘mil maravilhosas’ no clube. Na derrota por 2 a 1 para o Botafogo fora de casa, o Novorizontino sofreu com os erros no sistema defensivo e precisou se reorganizar antes de viajar para São Paulo. Sem muito tempo para trabalhar, a maioria das instruções vieram por longas conversas e exemplos de posicionamento.

No primeiro gol em Ribeirão Preto, o zagueiro Domingues saiu para cobrir a subida do lateral Moacir pela direita e deixou um espaço no seu setor. O volante Éder Araújo foi cobrir o companheiro e deixou Rafael Bastos livre na meia lua para marcar. No segundo, o zagueiro Guilherme Teixeira recuou a bola muito curta para o goleiro Tom, que demorou para sair da grande área e viu o atacante Francis se antecipar para marcar.