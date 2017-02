Trem carregado de soja descarrila em Votuporanga

Uma composição férrea carregada de soja descarrilou no início da tarde de ontem, em Votuporanga. Segundo informações, um vagão chegou a tombar e quatro descarrilaram na linha férrea atrás do Silo da Coacavo.

O trem seguia para o porto do Mato Grosso do Sul carregado de soja quando houve o descarrilamento. A carga dos vagões vazou e, imediatamente a equipe de manutenção da ALL (América Latina Logística) – responsável pelo trem já iniciou os serviços de reparos da linha para recolocar os vagões em funcionamento novamente. Ninguém ficou ferido.

Foto: Votunews