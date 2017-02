Unifev: Reitor é eleito coordenador adjunto de Câmara Especializada do Crea-SP

O Reitor da Unifev, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, foi eleito coordenador adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), na última sexta-feira (dia 10). A eleição, conduzida pelos próprios membros da Câmara, aconteceu na sede Rebouças do Conselho, na Capital.

Na oportunidade, Matarucco, que também exerce o seu segundo mandato como conselheiro do Crea, foi nomeado juntamente com o engenheiro eletricista e representante da Associação de Classe de Presidente Epitáfio, José Valmir Flor.

De acordo com o Reitor, o Conselho é composto por oito Câmaras Especializadas, das quais fazem parte os seus respectivos representantes de sindicatos, instituições de ensino e associações das cidades do Estado de São Paulo.

“Os membros do Crea se reúnem, pelo menos, duas vezes ao mês. Os encontros acontecem por meio de uma plenária, que conta com a participação de todos os conselheiros, e durante a reunião de Câmara, constituída somente pelos integrantes de cada Especializada”, explicou.

CREA

O Crea é responsável pela fiscalização de atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, além das atividades desenvolvidas por tecnólogos e pelas várias modalidades de técnicos industriais de nível médio.

Na Unifev, os cursos que formam profissionais vinculados ao Conselho são: Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Eletrônica, Engenharia Mecânica, Geografia e Tecnologia em Fabricação Mecânica.