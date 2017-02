Alerta: Microempreendedores podem ser alvos de golpistas

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Os microempreendedores individuais precisam estar atentos aos “serviços” oferecidos por e-mails ou contatos telefônicos. Geralmente, estes “prestadores de serviço” são golpistas e podem ocasionar prejuízos aos pequenos empresários. A senhora M.L.S., proprietária de uma microempresa votuporanguense, recebeu uma ligação, onde a atendente de uma tal ACISEB – Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Brasil, de nome Wesla, solicitava uma série de informações cadastrais.

Desconfiada, a mulher disse que quem resolvia os trâmites burocráticos da empresa era o marido e que se a operadora de telemarketing quisesse, ela poderia passar o fone de contato. Mas, a moça insistia que deveria falar com M.L.S., visto que a empresa estava registrada neste nome.

Neste espaço de tempo, a caixa de correio eletrônico da empresa recebia uma mensagem, onde estava um link para que fosse possível “visualizar as informações de afiliação número 2373602”, mencionando que já havia sido realizado o contato telefônico. No mesmo e-mail, havia um comunicado, afirmando que “você está recebendo este e-mail com informações e links pertinentes a negociações previamente estabelecidas em alguns de nossos meios”.

O marido de M.L.S. procedeu a uma pesquisa na internet e descobriu que existem dois registros para Aciseb. O primeiro é a Associação Comercial e Industrial de Seberi, município localizado no Rio Grande do Sul; o segundo, da tal Associação Comercial Industrial e Serviços do Brasil, sediada em Fortaleza, no Ceará, que atua no ramo de consultoria em tecnologia da informação.

Posteriormente, ligou no 0800 fornecido pela atendente (0800.052.1442), pedindo para falar com a funcionária Wesla que “tomou chá de sumiço”. Durante a ligação, foi informado que a empresa havia “solicitado um serviço de consultoria contábil” e, caso não desejasse, deveria acessar o link e comunicar a desistência. Quando o marido da provável vítima questionou que “não poderia cancelar um pedido que não havia sido feito”, a nova atendente despediu-se.