Assistenciais: Repasse para as entidades depende de ajustes

Prefeitura justifica que a situação está relacionada exclusivamente a questões de adequação da nova lei; instituições estão no “sufoco”

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

“As entidades têm urgência. O Poder Público precisa nos valorizar!”

Dessa forma, representantes de algumas instituições assistenciais de Votuporanga iniciaram a entrevista dada ao Diário, ontem. Segundo eles, as verbas municipais ainda não chegaram às associações neste ano. Em pleno dia 15 de fevereiro, algumas entidades não receberam nenhuma verba que deveria ter sido destinada desde o início de 2017.

A reportagem apurou que muitos funcionários destas instituições nem receberam os salários de janeiro ainda. Instituições não tiveram dinheiro para pagar os tributos obrigatórios e muitas alegam estar “à beira da falência”.

O atual prefeito João Dado sempre se orgulhou de ser um defensor das entidades, enquanto deputado. Entretanto, dirigentes que procuraram o Diário disseram lamentar esse início de mandato. “Nosso medo é ter que encerrar as atividades, caso a situação permaneça”. Para saber onde está o recurso que as associações beneficentes tanto necessitam, a reportagem procurou a Prefeitura de Votuporanga, que garantiu que as instituições “receberão os valores devidos, normalmente, referente ao que era previsto para o ano, no entanto, em menos parcelas”.

Por meio de nota, a administração respondeu que “o repasse para as entidades depende estritamente de ajustes legais que já estão em finalização. Isso porque houve mudanças na legislação federal com novas determinações no regime de parceria entre Poder Público e entidades assistenciais, valendo para todos os municípios”.

A lei passou a vigorar em janeiro deste ano, portanto, todas as instituições e Prefeituras estão adequando algumas documentações para retomar o repasse de recursos às entidades.

Segundo a nota, “foram realizadas inúmeras capacitações de acordo com as novas determinações. O prefeito João Dado, inclusive, se reuniu no último dia 3 de fevereiro com representantes de todas as entidades para frisar que a Prefeitura tem empenhando o máximo de esforços para agilizar o processo de adaptação e assim efetuar os repasses”.

Para finalizar, a Prefeitura informa que “a Procuradoria Geral do Município acompanha os ajustes que devem ser finalizados nos próximos dias. Segundo previsões da Secretaria da Fazenda da Prefeitura, os valores direcionados às instituições não serão prejudicados, já que a situação está relacionada exclusivamente às questões de adequação da nova lei e não à falta de recursos municipais”.

Informados sobre o fato, os representantes de entidades dispararam: “Esperamos que realmente a administração esteja se esforçando, porque não podemos desistir diante de mais uma dificuldade. O problema é que está ficando cada dia mais difícil manter uma instituição em Votuporanga. Atendemos pessoas necessitadas, gente que precisa de cuidados especiais. Portanto, precisamos desses recursos. Estamos no ‘sufoco’ e não queremos fechar as portas”, finaliza a presidente de uma das entidades da cidade.