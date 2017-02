Cartel?: Sem baixa, preço do combustível volta à pauta na Câmara

MAÍRA PETRUZ

Entra ano, sai ano, e a polêmica que envolve os preços dos combustíveis em Votuporanga sempre retorna à pauta na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga. Dessa vez, o responsável por reviver o assunto foi o vereador estreante, Marcelo Coienca, que demonstrou indignação quanto aos preços cobrados na maioria dos estabelecimentos do município.

Ele, que é empresário e possui um negócio na área de rolamentos, afirmou que, assim como ele, todos os comerciantes obtêm seu faturamento na hora da compra, e que no caso dos donos de postos não seria diferente. “Eu não entendo e fica a minha dúvida. Eu também tenho meus concorrentes na cidade. Às vezes sim, coincidem os preços, mas é difícil. A gente compra em fornecedor diferente, quantidades diferentes. Não podemos admitir que nosso povo seja lesado”, disse.

Para o vereador, a única explicação plausível para os altos preços é que os donos de postos estão “comprando mal”. “Estamos perdendo para a nossa região. Será que não sabemos comprar? […] Por que combustível aqui é tudo o mesmo preço? A gasolina aqui está R$3,89. na região, em Tanabi, Simonsen, Ecatu, o preço é de R$3,36. Vamos abastecer para lá, “pelo amor de Deus”, ou vamos tomar uma providência. São R$0, 53 de diferença. O álcool está R$2,89. Temos que cortar as coisas na carne, estamos nos fazendo de ingênuo. É um absurdo isso aí”, reclamou.

O vereador Hery Kattwinkel, em apoio à fala do colega, citou o fato de que essa é uma briga antiga, e que ele mesmo, como advogado, já buscou ajuda de entes maiores dentro da área jurídica. O vereador chegou a denunciar um possível cartel entre os empresários ao Ministério Público, que acatou a denúncia, porém, o mesmo não soube informar à reportagem a quantas anda a investigação.

Relembre

Em julho de 2015, Hery Kattwinkel protocolou, junto à Ordem dos Advogados de Votuporanga, um ofício endereçado ao presidente da mesma, para que ele interceda pela população junto à promotoria.

Segundo o ele relatou na época, o pedido feito no ofício é para que seja investigado um possível cartel dos postos. “A população está sedenta por uma voz que fale por eles. Já chegou o momento. Não podemos nos cales, é a hora da mudança”, disse ele à reportagem.

Hery conta que optou por oficiar a OAB devido ao respeito político e jurídico que a entidade possui, para que esta interceda pela população junto à promotoria. “Já basta de exploração, onde sempre quem paga o pato é o cidadão”, cita ele no ofício.

Em conversa com o presidente da ordem, que naquela oportunidade ficava a cargo de Carlos Roberto de Biazi, ele afirmou que havia recebido o ofício, porém, já existia uma denúncia semelhante protocolada no Ministério Público. A mesma foi efetuada pelo então vereador André Figueiredo, no mês de março daquele ano.

O documento, feito pelo vereador André Figueiredo, foi registrado e encaminhado à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural de Biocombustíveis (ANP), ao Procon de Votuporanga e ao Ministério Público. Conforme consta no ofício, André solicitava que seja apurada eventual prática de cartel entre os postos de combustíveis locais. “Considerando que diversos consumidores locais procuraram este Vereador onde solicitaram nossa intervenção junto aos órgãos competentes, vislumbrando que sejam apuradas eventuais práticas de cartel com relação aos preços de gasolina e etanol praticados na maioria dos postos de combustíveis de nossa cidade. Nesse contexto, torna-se extremamente necessário que esse órgão tome providências para que nossos consumidores não sejam lesados”, cita no ofício.