Catanduvense: Estádio do Bruxo é interditado e FPF pode considerar derrota por W.O.

Conhecido como Bruxo, parece que o feitiço está virando contra o feiticeiro. Na terça-feira, o Catanduvense deveria enfrentar em casa, o Taboão da Serra, pela Série A3 do Paulista. Porém, o estádio “Sílvio Salles” foi interditado e a FPF pode considerar a derrota por WO. E tem mais, as dificuldades vão também além do estádio, razão pela qual o presidente do Clube, Reginaldo Marcelo Borges, conhecido como Alemão já pensa em retirar a equipe do campeonato. No site da Federação Paulista de Futebol a informação da suspensão do jogo foi publicada, dando como motivo “a interdição do estádio”, fato que, segundo o regulamento, faria com que os três pontos válidos fossem direto para o time de Taboão, mas a FPF não confirma.

A diretoria afirma que está “atrás da liberação do estádio Silvio Salles”, mas a Polícia Militar de Catanduva informa que só fará a vistoria em março. O time já possui a liberação da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, faltando apenas o laudo da PM. Na tabela, o próximo jogo já será no domingo (19), contra o time do São Carlos.