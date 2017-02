Comércio: Magazines da cidade confirmam abertura na segunda de carnaval

Em encontro promovido ontem (15/2) pela diretoria da ACV – Associação Comercial de Votuporanga com os gerentes das filiais instaladas em Votuporanga, foi confirmado que as lojas de magazines abrirão normalmente na segunda-feira de carnaval (27/2), das 13h às 18h, bem como seguirão todas as demais datas estabelecidas no calendário do comércio. A cidade receberá milhares de turistas para o Oba Festival.

A abertura na segunda-feira de carnaval ficou definida em assembleia promovida em 2016 com comerciantes, que posteriormente foi acordada entre os sindicatos e divulgada no Calendário do Comércio. “É uma conquista importante para toda a cidade, uma vez que moradores de Votuporanga e região, além dos turistas, encontrarão todas as lojas do comércio abertas para fazerem suas compras”, explicou Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

Há anos os comerciantes buscavam abrir neste dia, tendo em vista que Votuporanga se destaca em nível nacional na realização do carnaval. “É importantíssimo que todas as lojas estejam abertas, por conta da quantidade de pessoas que vêm de fora. É uma excelente oportunidade de negócio que beneficia a população”, afirmou Rolandinho Nogueira, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

No sábado (25/2), o horário será como tradicionalmente ocorre, das 9h às 13h. Na quarta-feira de cinzas (1/3), o comércio abrirá das 13h às 18h.

LEG:

Gerentes das filiais instaladas na cidade reiteraram que estabelecimentos seguirão calendário do comércio, principalmente sobre a abertura no dia 27 de fevereiro