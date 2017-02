Dicas para manter a limpeza do ar-condicionado

O ar-condicionado é um eletrodoméstico presente em várias casas brasileiras, já que em muitas cidades o calor é intenso no verão. Por essa razão, esse item é um dos equipamentos de conforto mais procurados pelas pessoas.

Porém, o conforto de um ambiente não está apenas no clima, pois a qualidade do ar também é importante, e a limpeza do ar-condicionado é essencial para garantir um local mais limpo e leve.

Existem vários tipos de ar-condicionado, sendo que os mais comuns são o de janela e o Split, e cada um deles requer cuidados especiais na hora de realizar a limpeza.

Dicas para limpar seu ar-condicionado

A limpeza do ar-condicionado é essencial, já que garante um ar sem poeira ou fungos, além de aumentar a vida útil do equipamento. Para facilitar esse serviço, existem algumas dicas muito úteis.

Não desmonte o motor para limpar sem ter conhecimento especializado, isso pode danificar o aparelho;

Tenha cuidado com a eletricidade, retire seu aparelho da tomada e verifique no manual se o modelo contém condensadores que alimentam o equipamento. Isso pode evitar acidentes elétricos;

Lave o filtro pelo menos uma vez por mês ou semanalmente, caso o ambiente acumule muita poeira;

Nunca ligue o equipamento sem o filtro. As partículas de poeira podem danificar os mecanismos internos;

Não use água muito quente para realizar a limpeza, pois pode danificar as partes plásticas.

Mas como realizar a limpeza do meu ar-condicionado de janela?

Realizar a limpeza do equipamento é o primeiro passo da manutenção e um dos mais importantes, pois só assim você garante um bom funcionamento e maior vida útil do ar-condicionado.

No caso de ar-condicionado de janela, para realizar a limpeza interna, basta seguir os passos abaixo:

Retire a grelha frontal; em alguns modelos, é presa com clipes, e em outros, com parafusos;

Retire-o da janela e coloque-o sobre uma bancada ou mesa;

Limpe externamente com um pano úmido para retirar o excesso de sujeira;

Remova o filtro de malha;

Limpe o filtro com um pouco de água morna e sabão em uma bacia, sem esfregar para não danificar o componente;

Limpe a tela em uma bacia com água e sabão com o auxílio de uma escova;

Realize uma limpeza nas partes internas que sejam fáceis de secar. Para isso, utilize um pouco de água e água sanitária;

Certifique-se que todos os componentes estão bem secos e monte o equipamento.

Para os modelos Split, a limpeza dos filtros pode ser realizada abrindo o painel frontal, retirando os filtros e limpando-os com água e sabão. Alguns modelos possuem outros filtros que não podem ser molhados, como o filtro de carvão ativado ou o filtro HEPA. Para limpá-los, basta passar o aspirador de pó ou substituí-los.

O ar-condicionado é um equipamento que melhora muito o conforto de um ambiente, mas é preciso realizar a limpeza periodicamente. Isso aumenta a qualidade do aparelho, mantendo-o mais tempo em bom funcionamento.