Diretoria Administrativa e Conselhos: Nova gestão da APM toma posse

A Associação Paulista de Municípios (APM) realizou na última terça-feira (14), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a solenidade de posse de sua nova diretoria Administrativa e Conselhos. A nova gestão irá trabalhar no período de 2017 a 2020. A presidência fica sob responsabilidade de Carlos Cruz, com Marcelo Barbieri como vice. “É uma satisfação estarmos juntos e abraçar o Carlos Cruz, o presidente da APM pelos próximos quatro anos. E quando a gente fortalece o governo local, a gente fortalece a população e ficamos mais perto das pessoas”, disse o governador Geraldo Alckmin.

Carlos Cruz foi vereador e vice-prefeito de Campinas. Já Barbieri é ex-prefeito de Araraquara, esteve à frente da Associação dos Prefeitos da Região Central do Estado de São Paulo (Aprec) e fundou a Associação dos Prefeitos da Região de Araraquara (APRA).

O evento foi seguido de coquetel, que contou com as presenças do governador Geraldo Alckmin, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sidney Beraldo, deputados, vereadores, prefeitos e vices, secretários de estado e autoridades.