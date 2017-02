Durante o verão: Saiba como evitar aumento de parasitas

Cachorros com o focinho curto sofrem mais com o aumento da temperatura; confira dicas para manter os cães saudáveis no calor

O sol e as altas temperaturas no verão são sinônimos de diversão e um convite para passeios ao ar livre. No entanto, sem os devidos cuidados, essa combinação pode causar vários incômodos para os pets, como insolação, queimaduras e até mesmo câncer de pele e aumento de parasitas.

Neste período, é comum a infestação de ectoparasitas, como carrapatos e pulgas, bem como o aumento da população de pernilongos e mosquitos. É importante ressaltar que alguns desses insetos podem causar doenças como a leishmaniose. Portanto, as pessoas devem sempre manter o ambiente limpo.

Redobrar a atenção nessa época do ano é fundamental. Aplicação de antipulgas, atenção para os bebedouros, que precisam conter água fresca, são alguns dos principais cuidados. Nas horas mais quentes, vale dar gelo ou mesmo frutas congeladas, como abacaxi ou melancia.

Cabe lembrar que os cães não transpiram, eles realizam a troca de temperatura através da respiração. Devido a esse fato, raças braquicefálicas, ou seja, de focinho curto, como bulldogs e pugs, têm um maior risco de desenvolver hipertermia, pois sua anatomia respiratória dificulta esse processo.

Hora do passeio

Confira uma lista de cuidados que devemos tomar quando levamos os nossos bichinhos para passear durante o verão:

– Evite passeios em horários quentes;

– Facilite o consumo de água, aumentando o número de bebedouros na casa e mantendo a água sempre fresca;

– Nunca deixe o animal dentro de carro, mesmo que por um curto período de tempo;

– Mantenha sempre em dia a prevenção de ectoparasitas, tanto no ambiente como no animal;

– Sempre procure um médico veterinário para orientação correta e prevenção de doenças.

LEG: Cuidados com os pugs devem ser maiores por conta da hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal