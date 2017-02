Entorpecentes: Dise prende “Quito” com crack e maconha

Identificado como S.L.R.L., rapaz é bastante conhecido nos meios policiais por ter envolvimento com o tráfico e comercialização de drogas

MAÍRA PETRUZ

A Polícia Civil de Votuporanga prendeu, na manhã da última terça-feira, um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. A ocorrência foi registrada no bairro Matarazzo e resultou na prisão de um jovem de 20 anos, conhecido como “Quito”.

Segundo informações da polícia, o rapaz, identificado como S.L.R.L., é bastante conhecido nos meios policiais por ter envolvimento com o tráfico e fazer a comercialização de drogas no interior da favela daquele bairro.

Após denúncia anônima os policiais ingressaram na casa de “Quito” e perceberam que ele saiu do quarto e escondeu-se no banheiro, tentando até trancar a porta. Logo em seguida, ele foi dominado e imobilizado.

Em revista no banheiro, na caixa de descarga foi localizado uma trouxinha de plástico que estava flutuando na água, a qual continha 12 invólucros de crack e dois invólucros de maconha, todos embalados individualmente. Já em poder do rapaz foi localizada certa quantia em dinheiro, além de uma balança de precisão e outros objetos utilizados para embalar as drogas.

Foi dada voz de prisão à “Quito” e o mesmo foi conduzido e apresentado à Dise (Delegacia de Informações Sobre Entorpecentes). Ele foi preso em flagrante e, posteriormente, recolhido à Cadeia de Guarani D’Oeste.