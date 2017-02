FPF confirma o retorno e Futebol Sustentável 

O maior sucesso da nova administração da Federação Paulista de Futebol (FPF) está de volta: o Futebol Sustentável. Idealizado pelo próprio presidente Reinaldo Carneiro Bastos e executado pela empresa E&L Marketing Esportivo, dirigido por Edivaldo Ferraz, o projeto já levou mais de um milhão de torcedores aos estádios paulistas nos últimos dois anos. O sucesso começa a ser repetido nesta temporada, dando enfoque maior para os clubes das Séries A2 e A3, mas atendendo também alguns clubes do Paulistão.

O projeto consiste em trocar duas garrafas pet por um ingresso, facilitando a entrada do torcedor no estádio. Todo material recolhido vai para as cooperativas da cidade local. Além disso, o clube que solicitou o programa recebe um valor fixo ao término do jogo, independente do número total de espectadores. Ou seja, ajuda os cofres dos clubes mandantes num momento complicado da economia do país.

“Retirar as garrafas pet de circulação é muito mais do que um projeto para levar os torcedores de volta ao estádio. Isso porque serve para ajudar o meio ambiente e ainda retirar os criadouros dos mosquitos da dengue. Além disso, as cooperativas de reciclagem normalmente são familiares e boa parte da renda vem da coleta de materiais recicláveis. O Futebol Sustentável vem para ajudar a sociedade como um todo” – explica Edivaldo Ferraz.

De olho nesse grande projeto da Federação Paulista de Futebol, quatro clubes da Série A1 do Campeonato Paulista já solicitaram o Futebol Sustentável: Mirassol, São Bernardo, Audax e Linense farão parte deste sucesso.

Mas, além deles, todos os times da Série A2 e Série A3 foram convocados para uma reunião na sede da entidade, onde conheceram o programa e receberam o ofício. Agora depende das diretorias solicitarem a participação para a FPF. Basta o pedido.

“Todos os clubes foram convidados a participar. Agora eles precisam solicitar junto à presidência o desejo de participar do programa” – diz Ferraz.

Largada foi ontem

O primeiro jogo confirmado foi disputado, nesta quarta-feira, pela Série A3 do Campeonato Paulista, entre São Carlos e Desportivo Brasil. Toda carga de ingressos foi rapidamente trocada ainda no início desta manhã.

“Na verdade nós tínhamos feito praticamente todas as trocas na terça-feira. Restavam alguns ingressos e eles foram trocados pela manhã. Sucesso de público à noite” – comemorou Ferraz.