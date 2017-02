Ingressos para A Bela e a Fera já estão disponíveis

Mariana Biork:-

Os votuporanguenses que não veem a hora de conferir em tela grande o live action de um dos contos mais populares da Disney podem comemorar: o Cine Votuporanga já está vendendo os ingressos antecipados para o lançamento mundial do filme A Bela e a Fera em 3D. A pré-estreia será realizada no primeiro minuto do dia 16 de março.

Lançada em 1991, a versão animada de A Bela e a Fera faturou mais de US$ 375 milhões e recebeu uma rara indicação ao Oscar de Melhor Filme. A história começa com Bela, uma moradora de uma pequena aldeia francesa, tento seu pai capturado pela Fera, decidindo entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade do progenitor. No castelo ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é na verdade um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

O longa com atores e computação gráfica conta com um lento de peso: Luke Evans (Gaston), Emma Watson (Bela), Emma Thompson (Sra. Potts), Kevin Kline (Maurice), Ian McKellen (Cogsworth), Gugu Mbatha-Raw (Plumette), Ewan McGregor (Lumiere) e Stanley Tucci (que viverá um piano falante). A direção é de Bill Condon (A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1 e A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2). Dan Stevens será a Fera.

Mais informações a respeito do filme ou da venda de ingressos podem ser adquiridas na página do Cine Votuporanga no Facebook, ou pelos telefones 3423-4740, 99623-2403 e 98112-9931.