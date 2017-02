Hidehito Otuki recebe 8º Dan de Judô

Honraria é dada aos professores que, ao longo da vida, tenham contribuído expressivamente para o progresso do Judô Nacional

Mariana Biork

Depois de mais de 50 anos ensinando judô na extinta Associação de Judô Cerejeira de Votuporanga, tornando-se referência incontestável do esporte no município e em toda a região, o sensei Hidehito Otuki recebeu uma importante honraria da Confederação Brasileira de Judô. Em evento realizado no Centro de Excelência Esportiva do Ibirapuera em São Paulo, o mestre foi graduado com o 8º Dan (Hachidan) de Judô.

A promoção, rara no Brasil, é oferecida apenas aos professores que ao longo da vida judoística tenham contribuído expressivamente para o progresso do Judô Nacional respeitando os aspectos desportivo, filosófico, cultural, pedagógico, científico, técnico e prática de Judô, de geração à geração, através dos seus conhecimentos adquiridos pela dedicação constante dos estudos e pesquisas sobre o Judô e outras áreas de conhecimento.

Emocionando, o sensei conta que a graduação o pegou de surpresa. “Eu recebi um convite para participar de uma cerimônia, mas não me disseram o que aconteceria, pediram apenas para eu levar o meu kimono, até fiquei preocupado, pois pensei que iriam querer que eu participasse de uma luta”, brinca.

Aos 80 anos, o mestre que passou seus ensinamentos há centenas de criança e jovens de Votuporanga não conteve a emoção ao contar sobre seu momento de glória. “Quem diria que um agropecuarista como eu pudesse receber uma faixa dessas. É algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eles dizem que foi por merecimento, mas não sei se realmente mereço. Quando dei aqueles passos e recebi a faixa, a minha perna tremeu. Foi um sentimento muito forte, uma emoção única que levarei comigo para o resto da vida.”

O mestre Hidehito Otuki guardará esse momento, que reflete toda uma vida de dedicação e amor ao judô, em sua memória para sempre. “Eu usei a faixa apenas uma vez, para experimentá-la e logo a tirei. Quando eu morrer, quero que ela seja amarrada ao meu caixão”, brinca.

O significado dos Dans superiores

Os graus iniciantes (da Faixa Branca à Marrom) são chamados KYU e são outorgadas pela própria Associação ou Clube do atleta. A partir da Faixa Preta, os graus são denominados DAN. Do 1º ao 5º DAN a Faixa é Preta e a outorga é realizada pela banca examinadora da Federação Estadual. Os DANS superiores, a partir do 6º Grau, são outorgados pela Confederação Brasileira de Judô. O 6º, 7º e 8º Grau são representados pela Faixa Coral (Vermelha e Branca) e o 9º e 10º pela Faixa Vermelha.

Os judocas com Dans Superiores detém o título de Kodanshas. Conforme a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), “Kodansha é um título de alta graduação, específico do Judo criado pelo Instituto Kodokan, e que deve ser outorgado àqueles que se empenharam no aprendizado, na prática contínua, na demonstração da sua eficiência técnica em competição, e a devida dedicação no ensino, no estudo e na pesquisa do Judô. Portanto, é depositário e responsável pela difusão dos princípios filosóficos e educacionais do Judô, preconizados pelo Prof. Jigoro Kano.”