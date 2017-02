No dia em que o DHoje de Rio Preto comemora seu o 14º aniversario de fundação, o carro caracterizado com o nome do Jornal foi furtado na madrugada desta quinta-feira, no bairro Boa Vista naquela cidade. Os bandidos não perdoaram o carro todo adesivado da imprensa na hora de cometer o crime.

A polícia foi notificada sobre o furto e um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento não existe informações sobre quem tenha cometido o crime e o veículo ainda não foi localizado.