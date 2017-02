Lançamento: Sing e LEGO Batman estreiam hoje no Cine Votuporanga

Mariana Biork:-

O Cine Votuporanga traz dois grandes lançamentos paras as telas votuporanguenses nessa quinta-feira. As animações ‘Sing – Quem canta seus males espanta’ e ‘LEGO Batman’ terão sessões dubladas únicas, as 17h30 e 19h15 respectivamente, nesta semana. As atrações são em 3D.

Sing

Os reality shows de música estão bombando na tevê mundial. Franquias de The Voice, American Idol e The X Factor são garantia de sucesso na audiência e na receita publicitária. E é nesse mundo do entretenimento que está Sing, indicada recentemente aos Globos de ouro de melhor animação e melhor canção original (Faith).

No desenho, quem solta a voz são os animais. O coala Buster Moon comanda um teatro onde são realizados concursos musicais. Ali se apresentam candidatos que cantam e, entre uma música e outra, se divertem e trocam confidências. Dividem os holofotes um gorila rejeitado pelos pais, uma porca em crise no casamento, uma porca-espinho abandonada pelo marido, uma elefanta tímida demais e um rato que vive de aplicar golpes nos outros animais.

É a música que une todos esses personagens e que, com exceção do rato, os faz e acalmarem e deixarem os problemas em silêncio por um momento. A trilha sonora, como não poderia deixar de ser, vem sendo apontada como um dos destaques da animação. São 85 canções, entre as quais Bamboleo, dos Gipsy Kings, Under pressure, do Queen, e My way, imortalizada por Frank Sinatra. Na versão dublada em português, as vozes são de nomes como Sandy, Wanessa e Fiuk.

LEGO Batman

Com o mesmo espírito irreverente e divertido que fez de ‘Uma Aventura LEGO‘ um fenômeno global, o autoproclamado líder daquele grupo estrela sua própria aventura na tela grande. Com as vozes em sua versão original de Will Arnett, Michael Cera, Rosario Dawson e Ralph Fiennes, esta paródia sobre as aventuras de Batman narra como o super-herói necessitará da ajuda de seus companheiros para derrotar os inimigos que ameaçam a cidade de Gotham.

50 Tons continua

O sucesso Cinquenta Tons Mais Escuros continuará em cartaz no Cine Votuporanga, com sessões dublada diárias às 21h. Dirigido por James Foley (House of Cards), o longa é a adaptação do segundo livro da trilogia da escritora britânica Erika Leonard James. O terceiro, Cinquenta Tons de Liberdade, também já foi rodado e tem estreia programada para fevereiro de 2018.

Com um elenco de peso composto por nomes de peso, o longa mostrará Christian Grey (Jamie Dornan) lutando contra seus demônios internos, enquanto Anastasia Steele (Dakota Johnson) precisará controlar a raiva e o ciúme das mulheres que vieram antes dela. Na trama, Anastasia começa a ficar incomodada com os hábitos estranhos do namorado. Por isso, ela coloca um ponto final no relacionamento e decide focar em sua carreira profissional. No entanto, o desejo da jovem acaba falando mais alto, e ela volta a participar dos jogos sexuais propostos por Grey.

A historia será apimentada com a aparição de novas personagens, como Elena Lincoln, interpretada por Kim Basinger, ex amante de Grey que o introduziu ao universo do sadomasoquismo. Outras novidades são Bella Heathcote, que faz Leila, também ex-amante de Grey, e Eric Johnson, no papel de Jack Hyde, novo chefe de Anastasia, que se apaixona pela jovem e vira rival do empresário. O segundo longa também faz referência ao passado do empresário, mostrando como ele foi iniciado no sadomasoquismo, ainda na adolescência.

Programação

Programação do Cine Votuporanga do dia 16/02 a 01/03

Sing – diariamente ás 17h30 – cópia dublada – 3D digital

LEGO Batman – diariamente ás 19h15 – cópia dublada – 3D digital

Cinquenta Tons Mais Escuros. – diariamente ás 21h – cópia dublada – 2D digital