Leão bate Linense e lidera Paulistão

Sim, o Mirassol sem dúvida vem sendo a sensação deste início de Paulistão. O time do técnico Moisés Egert fez mais uma vítima na noite desta terça-feira, 14, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Bateu o Linense por 3 a 1 e engatou sua terceira vitória seguida na volta à elite.

O Leão da Araraquarense lidera o Grupo D com nove pontos e ganha moral para enfrentar o São Paulo de Rogério Ceni no sábado, às 19h30, no Morumbi. “O Mirassol é uma equipe de raça, de luta dentro de campo. O São Paulo vem de grande resultado, fantástico com a Ponte, mas vamos estar atentos ao nosso adversário, preparar, treinar, regenerar passar para o campo para lutar e quem sabe ter outro resultado”, disse Egert.

Nesta terça, o Mirassol teve de buscar o resultado novamente, assim como foi em Araraquara. Diego Felipe chutou da entrada da área, a bola desviou na defesa e traiu Vagner, 1 a 0 Linense, aos 15 minutos. Aos 26 minutos, em falta cobrada por Xuxa da esquerda da grande área, o goleiro Edson Kölln afastou mal e o zagueiro Wellington empatou, 1 a 1.

A virada saiu nos acréscimos da etapa inicial. Xuxa tentou um chute da entrada da área, pegou mal na bola, mas Rodolfo no meio da grande área completou de primeira encobrindo o goleiro, 2 a 1. “Foi uma vitória que estava nos nosso planos para fazer o dever de casa. Difícil, a gente teve de propor o jogo desde o começo, saiu atrás, mas com a resposta rápida o time conseguiu virar no primeiro tempo e se manteve na frente até o final”, disse Wellington, que teve de sair ainda na etapa inicial, dando lugar para Wallace.

Na etapa final, o atacante Rafhael Lucas sofreu penalidade na grande área e o armador Xuxa conferiu o terceiro gol do Mirassol, decretando a vitória por 3 a 1. “ Cobro deles, quero que a equipe jogue bem, se importe da parte estética da partida. Tem de ter mais coragem que o rival, ousadia, dentro dos riscos calculados no trabalho do dia a dia”, disse Egert.

Mirassol 3 X 1 Linense

Ficha Técnica

Mirassol

Vagner; Tony, Wellington (Wallace), Edson Silva e Raul; Willian, Paulinho e Xuxa; Rodolfo, Zé Roberto (Bruno Sávio) e Wellinton Júnior (Rafhael Lucas). Técnico: Moisés Egert.

Linense

Edson Kölln; Bruno Moura, Rodrigo Lobão (Thiago Humberto), Bruno Costa e Carleto; Caíque, Tássio, Zé Antônio e Diego Felipe (Giovanni Pavani); Tatá (Joãozinho) e Gabrielzinho. Técnico: Guilherme Alves.

Gols: Diego Felipe aos 15, Wellington aos 26 e Rodolfo aos 47 minutos do 1º tempo; Xuxa (pênalti) aos 39 minutos do 2º tempo. Árbitro: Cleber Luis Paulino. Renda: R$ 28.696,00. Público: 1.702 pagantes. Local: estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, na noite desta terça-feira, 14.