Moradora de Estrela D’ Oeste morre em acidente de ônibus

Mulher de Estrela D’Oeste foi uma das oito vítimas que morreram no local do acidente. (Foto: Reprodução/Facebook)

Ana Paula Vieira, de Estrela D’Oeste (a 52 km de Votuporanga), morreu na madrugada desta sexta-feira, 16, em um acidente envolvendo dois ônibus na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), entre Mirante do Paranapanema e Teodoro Sampaio. Além da jovem, outras sete pessoas morreram no local e 45 ficaram feridas.

Segundo a polícia, um ônibus de turismo que saiu de Iturama (MG) e viajava para Ciudad del Este, Paraguai, bateu de frente com um ônibus de estudante de Teodoro Sampaio, que retornava de Presidente Prudente. O acidente ocorreu por volta da meia-noite. A Polícia Rodoviária de Presidente Epitácio atendeu à ocorrência junto ao Corpo de Bombeiros de Mirante do Parapanema e as causas do acidente serão investigadas.

Todas as vítimas foram resgatadas e levadas para hospitais da região, nas cidades de Mirante do Paranapanema, Presidente Prudente e Teodoro Sampaio. Os bombeiros relataram dificuldades no socorro, já que parte dos feridos precisou ser retirada das ferragens.

Não há informações sobre quantas vítimas estão em estado grave, mas, segundo os bombeiros, algumas delas sofreram traumas na face e fraturas graves, sobretudo nos membros inferiores. Esses feridos precisaram ser estabilizados dentro do ônibus.

Ainda não há suspeitas do que pode ter ocasionado o acidente.