Necessidades Especiais: Secretaria da Educação desmente corte de auxiliares

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Após ter conhecimento de reclamações dos funcionários de escolas municipais sobre o corte de auxiliares em salas de aulas, o Diário de Votuporanga entrou em contato com a Prefeitura para saber o porquê da decisão.

Por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, a administração garantiu que não houve nenhum corte e assegurou que: “Os alunos com necessidades especiais, e que demandam auxílio nos cuidados pessoais, como higiene, alimentação ou locomoção, contam, normalmente, com o amparo e suporte por meio do acompanhamento diário dos auxiliares”.

“Em momentos em que é notada a necessidade de contratação de novos auxiliares, a Secretaria faz a seleção imediata, sem comprometimento do serviço. A educação inclusiva é um direito assegurado pelo município através do decreto municipal nº 9477, de 09 de maio e 2016, que determina a frequência dos alunos no sistema regular de ensino e de qualidade atendendo às necessidades específicas de cada um”.

Atualmente, a rede pública de ensino municipal atende 78 alunos com necessidades especiais matriculados, sendo que 41 deles precisam do serviço de apoio de uma pessoa capacitada para os cuidados de higiene, alimentação e locomoção.