No caminho

Orlando Ribeiro

Minha neta tem um sorriso tão pleno que toda vez que ela sorri, me dou conta do tanto que a vida é bela e tão preciosa. Viver é um dom, assim como o amor também o é. Aliás, o amor é a centelha divina que há dentro de nós. E este sentimento é tão inato, que ninguém ama porque quer. Se fosse assim, amaríamos só as pessoas que escolhêssemos amar e todos sabemos que não é bem assim. Só amamos porque a dádiva deste sentimento nos foi dada por Deus, diante da necessidade que temos de cultivar, cuidar, tratar, vigiar e proteger aqueles que passam pela nossa vida, deixando marcas que jamais serão apagadas. É necessário dar amor para que o próprio amor viva e se renove nas nossas vidas. A isso se chama “compartilhar”, o verdadeiro significado de caridade, como Jesus a entendia, que ensina que não devemos esperar receber algo em troca para alimentar o nosso dom de amar, apenas devemos amar indistintamente.

Como se compartilha amor? Se alguém chora, vai e oferece-lhe a tua dádiva de amor. Se alguém sofre, vai e oferece-lhe o consolo e o conforto do teu dom de amor. E assim faça com quem está só e também com os famintos, com os desesperançados, com os enfermos, com os tristes e com os rejeitados. Ofereça a cada um deles o poder libertador do teu amor. A vida é tão bela e preciosa. E quando o amor é grande o suficiente, o resultado é a liberdade total que todos procuramos, pois não se entende a existência do amor sem a liberdade. Mas, não esta liberdade que o mundo julga entender. A liberdade que falo é a liberdade para Ser, para se reinventar, para destruir preconceitos, ir além dos falsos limites que criamos para nós mesmos. Ser livre para enfrentar nossos medos e para nos transformarmos em luz que ilumina, que inspira, essa luz cativante que estimula e edifica. Ser livre, enfim, para ir além; aliás, a vida não é o ponto de chegada, a vida é o caminho. Viver é caminhar, morrer é parar no meio do caminho.

Certa vez alguém chegou ao céu e pediu para falar com Deus, pois queria fazer uma reclamação sobre uma das criações divinas. Deus o atendeu de imediato, curioso por saber qual era a falha que havia cometido na criação. E o cara chegou “cheio da razão”: “Senhor, sua criação é da hora, irada mesmo, cada coisa tem sua razão de ser, mas, no meu ponto de vista, tem uma coisa que não serve para nada”. O Criador se interessou: “E que coisa seria essa, que não serve para nada, meu filho”? A figura se aprumou, ajeitou a gola da camiseta Lacoste e sapecou: “O horizonte. Deus, para que serve o horizonte? Se vou em sua direção, ele se afasta de mim. Se caminho dez passos, ele se afasta outros dez passos. Isto não faz sentido, Senhor, é algo que nunca alcançaremos! O horizonte não serve para nada!”. Deus sorriu e disse: “Amado, mas é justamente para isso que serve o horizonte… para fazê-lo caminhar e nunca desistir de lutar pelo que vem depois, pelo amanhã”. Bom dia para você, caminhante! Bom dia, minha neta Kiemi, que me inspirou este texto.

