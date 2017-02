‘Nos ajudem’, pede mãe de jovem morto

Ângela Pereira utilizou a rede social para desabafar: “Por noites e noites, dias e dias, espero meu filho voltar”.

Continua em andamento o inquérito que investiga a morte do votuporanguense Marcos Vinícius dos Santos Pereira, 25, ocorrida em agosto do ano passado. O jovem sofreu um acidente no estacionamento do Votu Rodeo Music, há seis meses.

Em entrevista exclusiva ao Diário, a delegada que responde pelo 2º Distrito Policial de Votuporanga, Karina Tirapele, revelou que a investigação ainda não foi concluída em virtude dos laudos e oitivas pendentes.

“Se tiver alguém que possa comprovar a embriaguez do condutor, que compareça à Delegacia para contribuir com a averiguação, pois no dia do acidente o motorista deixou o local sem fazer o exame. Portanto, podemos nos basear em prova testemunhal”.

A delegada não descarta um possível indiciamento do condutor da caminhonete Toyota Hillux, G.G.G., 24, e afirma que o inquérito apura homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. “Diligências estão sendo realizadas para que possamos concluir o inquérito brevemente”.

O acidente

Marcos Vinícius e outras duas pessoas estavam na Hillux, quando o veículo capotou, na madrugada do dia 8 de agosto de 2016.

A vítima teria sido arremessada do veículo e atingida pela caminhonete. Marcos Vinícius chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa; depois foi transferido ao Hospital de Base, de São José do Rio Preto, mas não resistiu.

Em outubro do ano passado, foi concluído o laudo elaborado pela Polícia Técnico-Cientifica sobre o acidente. Por meio de análise, a perícia concluiu que o motorista estaria dando “cavalo de pau”, uma manobra considerada perigosa, dentro do local.

Conforme foi relatado pelo delegado responsável pelo 2º DP à época, Tiago Pereira, se comprovada a culpa do motorista, G.G.G. pode ser indiciado até por homicídio doloso.

Quando questionado, na época do acidente, o condutor negou que tenha feito qualquer tipo de manobra arriscada e também disse que não havia ingerido bebida alcoólica. Porém, quando foi questionado sobre ter deixado o local após o acidente e não ter prestado o socorro à vítima, ele disse que havia sido socorrido por um amigo para o Hospital Austa, em São José do Rio Preto, para passar por atendimento médico após ter machucado o estômago e o peito.

Dor

Mãe de Marcos Vinícius, Ângela Pereira utilizou a rede social para desabafar sobre o caso. “Após seis meses da morte do meu filho, ainda aguardo o fechamento do inquérito. Que provas mais eles querem para levar a julgamento o rapaz que provocou este acidente. Só peço que me ajudem. Se alguém tem imagem ou viu o acidente nos ajude. Não vamos deixar este caso passar sem que justiça seja feita. Este é um pedido de uma mãe que teve seu filho arrancado de seu meio da forma mais dura que se pode imaginar. Por noites e noites, dias e dias espero meu filho voltar, infelizmente, ele não vai voltar…”.