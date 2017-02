Objetiva:- por Mariana Rocha

DO AR AO MAR

Depois do frio de Paris, Caio Henrique Sagui, em sua profissão “chata” de conhecer o mundo voando, esteve ontem dançando e cantando axé com os gringos nas ilhas Phi Phi, na Tailândia. Detalhe que foi o lugar exato onde filmaram as cenas para o filme “A Praia” com o muso loiro Di Caprio

Arquivo Pessoal

PEDALADA VESPERTINA

Rose Santos em mais um (nada tedioso) passeio ciclístico entre amigos, desta vez pelos lados de Cosmorama e claro, sem falar naquela quebrada de roteiro pra lavar a alma aventureira nas maravilhas do nosso interior. Nesse percurso, foram 56,6 km. Cansa só de pensar!

Arquivo Pessoal

Junto na trip, Rodrigo Rossini

#SELFIEDODIA

Pronta pra arrepiar com seu encanto nipônico, a publicitária Carolina Ikeda

COMENDO BARRO…

Arquivo Pessoal

… E com orgulho! Ricardo Tedeschi e sua 780 fizeram bonito neste último fim de semana estreando logo a primeira corrida do ano com o topo do pódio. É só o começo do campeonato Arena Race de Motocross em Uberlandia-MG e muito ainda está por vir desse votuporanguense off road.

Agora que venha a 2ª etapa!

NOTINHAS

+ MODA

Hoje pela manhã, a imprensa votuporanguense esteve reunida no auditório da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, para o lançamento do projeto “Mais Moda”. A ação busca levar orientações para os lojistas em cursos que deverão contribuir para aumentar ainda mais o desempenho da equipe e resultados da empresa. A iniciativa vem sendo desenvolvida por meio da parceria entre a ACV e o SEBRAE-SP. Mais infos na próxima edição.

E falando da ACV, amanhã acontece o 2º Encontro de Mulheres da associação. O evento, organizado pela própria, tem início às 18h no auditório da entidade e conta com a embaixadora do “Escola de Você” na cidade, Grazi Cavenhaghi. Ela quem dialogará sobre “Qual é a sua imagem?” num encontro gratuito, porém com vagas limitadas. Mas ainda dá para ligar no (17) 3426-4044 e reservar lugar

BEM TRADICIONAL

Graças à coordenadora Melina Hercos e voluntários, a Associação Beneficente Irmã Elvira mais uma vez está engajada com seu “Bazar da Pechincha”. A partir das 14h, a Rua Mato Grosso nº 3766 será o ponto de filantropia deste domingo, dia 19.

BOLA QUEIMADA

E, pelo visto, o novo e polêmico prefeito da Paulicéia parece que perdeu sua “lousa mágica” para a Justiça, o proibindo de apagar qualquer grafite sem o aval de conselho do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade e correndo o risco de perder até R$500 mil diários como multa. De acordo com a Prefeitura, o tema é de competência da zeladoria do município e vai recorrer da decisão. Enquanto isso, artistas votuporanguenses aplaudem de pé!