Polícia Civil organiza abaixo-assinado virtual

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Reivindicando a urgente reposição de policiais nos quadros funcionais da Polícia Civil, por meio da abertura de novos concursos e da nomeação imediata de candidatos já aprovados, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo está organizando um abaixo-assinado virtual.

A medida tem o objetivo de convencer o Governo do Estado de São Paulo a adotar políticas públicas que priorizem a polícia investigativa paulista, valorizando-a e estruturando-a de modo a garantir a prestação eficiente do serviço público de investigação.

O abaixo-assinado está disponível no site www.peticaopublica.com.br. “Nós, cidadãos paulistas, preocupados com a segurança pública no Estado de São Paulo, conclamamos toda a sociedade brasileira para que some forças ao pleito”. Mais de 2,5 mil pessoas já assinaram.

No texto que acompanha o pedido, constam: “Considerando a extrema importância da missão constitucional conferida à Polícia Civil de investigar e elucidar crimes e sua autoria; Considerando que tal atribuição tem reflexos diretos na repressão de crimes, no combate à impunidade e, por conseguinte, na construção de uma sociedade democrática, justa e solidária; Considerando que a Polícia Civil Paulista passa atualmente por um processo de sucateamento progressivo, consistente na defasagem de recursos humanos e desvalorização salarial; Considerando que o atual quadro de pessoal da polícia civil está estagnado desde 1994 – não acompanhando o crescimento populacional – e, não bastasse, sofre com números altíssimos de vacância (cerca de 20% dos cargos policiais estão vagos/ 40% dos municípios não tem delegados de polícia); Considerando que, enquanto o quadro da polícia civil diminui e envelhece (apenas 3% dos policiais civis tem menos de 30 anos), o crime organizado em São Paulo cresce e se fortalece”.

A entidade argumenta que uma polícia investigativa bem estruturada e fortalecida tem o condão de desencadear investigações cruciais para o processo de combate à corrupção e desenvolvimento de uma nação, a exemplo do que podemos testemunhar, em âmbito federal, na Polícia Federal, com a Operação Lava-Jato.

“Considerando que, em âmbito estadual, cabe à polícia civil exercer o mesmo papel, porém, no Estado de São Paulo, encontra extrema dificuldade em exercer sua atividade-fim por conta do processo de desmonte a que vem sendo submetida; Considerando, por fim, a importância da participação do cidadão na vida política de seu Estado, no sentido de fiscalizar e cobrar de seus governantes uma polícia investigativa forte e bem estruturada, em benefício da própria sociedade”, prossegue, finalizando: “Pelo fim da impunidade e pelo bem da sociedade, eu quero que a polícia civil investigue!”.

Para mais informações, acesse o site www.peticaopublica.com.br, e procure o tópico: Polícia Civil contra a Impunidade.