Ponto de vista: A.C. de Camargo

Causou um auê danado na cidade a informação de que a prefeitura havia levado ao chão 25 árvores existentes numa praça pública localizada no Jardim dos Comerciários. De fato isso aconteceu e o que se sente hoje é que a população está mais afeita aos acontecimentos e levanta mesmo poeira diante de atitudes que, pode-se dizer, afrontam seus interesses. O prefeito João Dado, cientificado do que estava acontecendo, adotou a medida que é mesmo de se esperar de um administrador que pesa a importância de prestar contas de seu atos. Atitude a que se dá o nome de transparência.

Não é bem assim

O prefeito fez questão de esclarecer, em detalhes, o que levou a prefeitura a erradicar essas árvores, como informou em sua edição de anteontem este Diário. Palavras que convenceram, até porque Dado deixou claro que está sendo feita a reposição vegetal naquele logradouro e com uma vantagem, o aumento no número de plantas, 132 contra as 25 retiradas, o que dá uma média acima de 5×1.

Mais árvores

Em uma cidade quente como a nossa, o replantio de árvores é sempre motivo de aplausos. E nesse sentido a administração pretende desenvolver um amplo projeto de expansão da área verde urbana, aproximando-se, tanto quanto possível, do ideal.

Aproveitamento

Por falar nisso, uma observação interessante foi feita por um ouvinte do programa Clube Notícias, da Rádio Clube FM. Ele sugere que as autoridades do trânsito deem preferência, ao fixar os locais para estacionamentos de veículos, aos lados arborizados das ruas.

Como?

Citou um exemplo prático, a Rua Rio de Janeiro, entre as ruas Bahia e São Paulo, exatamente onde está localizada a emissora. Lá é permitido o estacionamento do lado direito, no sentido da mão de direção, sendo que as árvores ali plantadas, oferecendo sombra agradável, ficam do outro lado. “Por que então não mudar a permissão de estacionamento ali?”, perguntou.

Conveniência

Há outros pontos da cidade em idênticas condições, com certeza. Resta saber, porém, se esse tipo de alteração é possível, sem causar transtornos. O mais correto, é claro, é arborizar de ambos os lados.

Coisa & Tal

A piadinha que corre nos corredores do Congresso é sobre a campanha que o ministro licenciado da Justiça Alexandre Moraes desenvolve na busca da confirmação do seu nome para o Supremo Tribunal Federal junto aos senadores. A pergunta que se faz: “neste caso, há o uso de caixa dois na campanha?”

Entre aspas

Da vereadora Neide Garcia (PP) de Fernandópolis justificando seu projeto de lei que cria naquela cidade feriado municipal em 8 de março, Dia Internacional da Mulher:

– A presente proposição tem por objetivo, acima de tudo, renovar compromissos com os mais legítimos e profundos ideais da democracia, da Justiça Social e de preservação dos direitos humanos assegurados às mulheres.

Hoje na história

NO DIA 16 DE FEVEREIRO de 1961 o presidente Jânio Quadros estabelecia o horário integral nas repartições públicas federais. Em 1992 morria Jânio Quadros. Em 2000 morria a comediante Nádia Maria. Comemora-se hoje o Dia do Repórter.