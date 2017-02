Prefeitura: Fernandópolis abre inscrições para seleção de professores

A Prefeitura de Fernandópolis vai realizar processo seletivo para cadastro reserva de professores. As inscrições estarão abertas de 20 a 22 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30, na Secretaria Municipal de Educação. Será realizada uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter classificatório, contendo 20 questões. O conteúdo programático pode ser conferido no edital que está disponível no site da Prefeitura de Fernandópolis (www.fernandopolis.sp.gov.br) no espaço destinado a publicações, na aba de concursos.

A prova será aplicada no dia 12/03/2017, com duração de três horas, em locais e horários que serão divulgados em 07/03/2017 no site da Prefeitura e Jornal Oficial do Município de Fernandópolis (O Extra.net). O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, portando documento de identidade original, comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta transparente, lápis preto nº 02 e borracha macia. Só poderão ausentar-se do recinto de provas, depois de decorrida uma hora do início das mesmas.

Para se inscrever, o candidato deve ir pessoalmente à Secretaria de Educação ou enviar procurador legalmente constituído. Os candidatos devem apresentar: RG (original e cópia); e Certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos (original e cópia). Aquele que tiver necessidade especial para realização da prova deverá preencher o formulário constante no Anexo ‘IV’ do edital, anexar o laudo médico e entregar no momento da inscrição. Quem precisar amamentar durante o período de prova também deverá preencher o formulário.

Podem participar professores de: Educação Básica PEB I – Ensino Fundamental; Educação Básica Infantil PEB I Infantil; Educação Básica II – Arte; Educação Básica II – Ciências; Educação Básica II – Educação Física; Educação Básica II – Geografia; Educação Básica II – História; Educação Básica II Inglês; Educação Básica II – Matemática; Educação Básica II – Português; Educação Básica II – Educação Especial.

O gabarito preliminar será divulgado no dia 13/03/2017. Já a classificação final da prova escrita objetiva em 20/03/2017. É importante destacar que as datas constantes no edital são previsões para a realização do processo, podendo sofrer alterações, que serão devidamente informadas em editais de retificação.